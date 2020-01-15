«Рука Бога» над Бразилией: удивительное фото

В небе над бразильским муниципалитетом Жуазейринью и в соседних регионах появились облака крайне необычной формы. Очертания облаков нередко дают большой простор для фантазии, но в данном случае они выглядели особенно удивительно. Над страной, 90% жителей которой исповедует христианство, нависла «рука Бога»: облачное образование напоминает огромную ладонь, протянутую с благословением.
La mano de Dios sobre Brasil, Una curiosa nube con forma de mano sorprendio a residentes de las ciudades de Asunción y Juazeirinho, región de Paraíba Cariri en la noche del jueves (01/09).— Misterio Desconocido (@MisterioDescono) January 13, 2020
Genial pareidolia 👽👍 pic.twitter.com/Yj6UJDLxl7
Эта оптическая иллюзия называется «парейдолия»: детали реального объекта складываются в картину, не имеющую к ним отношения. Например, недавно телескоп «Хаббл» получил изображение нескольких галактик, образовавших гигантское улыбающееся лицо.
Среди других свежих примеров – контуры насекомых, которых энтомолог увидел на фотографиях с Марса.
Парейдолия является разновидностью апофении – способности нашего мозга охотно находить взаимосвязи и ассоциации там, где их на самом деле нет. Такие зрительные иллюзии (или «сенсорные иллюзии дополнения») могут возникать как у лиц с психическим расстройством, так и у совершенно здоровых людей.