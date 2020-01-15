«Рука Бога» над Бразилией: удивительное фото

Парейдолия является разновидностью апофении – способности нашего мозга охотно находить взаимосвязи и ассоциации там, где их на самом деле нет. Такие зрительные иллюзии (или «сенсорные иллюзии дополнения») могут возникать как у лиц с психическим расстройством, так и у совершенно здоровых людей.