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Природа

«Рука Бога» над Бразилией: удивительное фото

Анастасия Баринова
15 января 2020
У этой оптической иллюзии есть конкретное название – «парейдолия».

В небе над бразильским муниципалитетом Жуазейринью и в соседних регионах появились облака крайне необычной формы. Очертания облаков нередко дают большой простор для фантазии, но в данном случае они выглядели особенно удивительно. Над страной, 90% жителей которой исповедует христианство, нависла «рука Бога»: облачное образование напоминает огромную ладонь, протянутую с благословением.

Эта оптическая иллюзия называется «парейдолия»: детали реального объекта складываются в картину, не имеющую к ним отношения. Например, недавно телескоп «Хаббл» получил изображение нескольких галактик, образовавших гигантское улыбающееся лицо.

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Среди других свежих примеров – контуры насекомых, которых энтомолог увидел на фотографиях с Марса.

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Парейдолия является разновидностью апофении – способности нашего мозга охотно находить взаимосвязи и ассоциации там, где их на самом деле нет. Такие зрительные иллюзии (или «сенсорные иллюзии дополнения») могут возникать как у лиц с психическим расстройством, так и у совершенно здоровых людей.