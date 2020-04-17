«Русская коза»: в шаге от вымирания

Нос — самая примечательная часть сайгака. Если бы не это хоботоподобное сооружение, он выглядел бы как заурядная антилопа. А так — заставил ученых изрядно поломать головы. Те долго спорили, кем сайгака считать — козой, бараном, иным представителем жвачных? Точку в споре поставили лишь современные методы молекулярной биологии: необычная, но антилопа. Да и сам нос оказался загадкой. Автор античной «Географии» александрийский ученый Страбон, в I веке до новой эры видевший сайгаков в Крыму, описал четвероногих, которые пили воду, «втягивая ее в голову через ноздри».

Почти два тысячелетия спустя натуралисты не исключали, что своим носом, слегка нависающим над верхней губой, сайгак пользуется как хоботом, ощупывая траву. Один наблюдатель даже отметил, что нос мешает сайгаку есть, и тот пасется, двигаясь задом наперед. Более всего носохобот, который сайгак забавно морщит, когда жует пищу, и поводит им из стороны в сторону, когда принюхивается, напоминает респиратор или трубку противогаза — вздутый, ребристый, с двумя большими круглыми ноздрями.

Оказалось, что это и вправду респиратор: изнутри обширная полость носа покрыта обильными слизистыми железами, а широкая носовая перегородка — кавернозной тканью. Многочисленные полости-каверны замедляют движение воздуха, и пыль улавливается постоянно выделяющейся слизью. А пыли животному приходится «глотать» очень много. Бегают сайгаки по сухой степи или по пустыне плотными стадами, поднимая копытами густые клубы пыли и низко пригнув к земле голову. Благодаря такой посадке затрачивается меньше энергии, причем шейная мускулатура, не задействованная в поддержке головы, усиливает передние конечности.