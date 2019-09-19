Рыбак поймал и съел химеру с гигантскими глазами: фото
В глубине океанов живут самые разные существа, способные удивлять даже бывалых рыбаков. О неожиданном улове недавно рассказал инструктор по рыбалке в Северном море Оскар Лундал (Oscar Lundahl). Он отправился к норвежскому острову Аннёйа (норв. Andøya), чтобы поймать палтуса, и забросил несколько крючков на 800-метровую глубину. В качестве наживки он использовал скумбрию.
После поклевки Оскар начал подтаскивать рыбу к лодке (это заняло около получаса), а затем «едва не выпал за борт»: на двух крючках, действительно, были палтусы, а вот на третьем – непонятная рыбина с огромными глазами.
Оказавшись на поверхности, глубоководная рыба тут же умерла, и молодой человек, вернувшись домой, съел ее. По его словам, она была очень вкусной. Сам он не знал, кого именно поймал, но более опытные рыбаки подсказали: это Chimaeras Monstrosa Linnaeus, одна из разновидностей европейской химеры. Это дальняя родственница акулы, живущая на планете как минимум 300 млн. лет. Рыба предпочитает большую глубину и крайне редко попадается в сети или на крючок. Огромные глаза химере нужны, чтобы лучше видеть в темноте под толщей воды.
Посмотрите на химер и других необычных рыб, которых вылавливают в северных морях России.