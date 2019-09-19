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Природа

Рыбак поймал и съел химеру с гигантскими глазами: фото

19 сентября 2019
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Фото: Ratha Grimes / Flickr.com
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Chimaera monstrosa
Фото: E.Svensen/FishBase
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Фото: Ed Bierman / Flickr.com
Европейская химера обычно живет на большой глубине, но в этот раз все же попалась на крючок.

В глубине океанов живут самые разные существа, способные удивлять даже бывалых рыбаков. О неожиданном улове недавно рассказал инструктор по рыбалке в Северном море Оскар Лундал (Oscar Lundahl). Он отправился к норвежскому острову Аннёйа (норв. Andøya), чтобы поймать палтуса, и забросил несколько крючков на 800-метровую глубину. В качестве наживки он использовал скумбрию.

После поклевки Оскар начал подтаскивать рыбу к лодке (это заняло около получаса), а затем «едва не выпал за борт»: на двух крючках, действительно, были палтусы, а вот на третьем – непонятная рыбина с огромными глазами.

«Это было удивительно, я никогда не видел ничего подобного раньше. Это выглядело странно, немного похоже на динозавра», – Оскар Лундал.

Оказавшись на поверхности, глубоководная рыба тут же умерла, и молодой человек, вернувшись домой, съел ее. По его словам, она была очень вкусной. Сам он не знал, кого именно поймал, но более опытные рыбаки подсказали: это Chimaeras Monstrosa Linnaeus, одна из разновидностей европейской химеры. Это дальняя родственница акулы, живущая на планете как минимум 300 млн. лет. Рыба предпочитает большую глубину и крайне редко попадается в сети или на крючок. Огромные глаза химере нужны, чтобы лучше видеть в темноте под толщей воды.

Посмотрите на химер и других необычных рыб, которых вылавливают в северных морях России.

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