Рыбаки нашли оборудование исследователей, которое тюлень утащил в море 3 года назад

Необычный предмет обнаружили в сетях два рыбака, ведущие свой промысел у берегов Канады. Специалисты из Управления рыболовства и океанов Канады (DFO) идентифицировали предмет как цифровую камеру для наблюдения за серыми или длинномордыми тюленями (Halichoerus grypus). Одно из животных уплыло с исследовательским оборудованием с острова Сейбл в 2017 году и больше не вернулось.

Камера была прикреплена к тюленю в рамках продолжающегося исследования тюленей с острова Сейбл. С 2009 года базирующаяся в там Сеть слежения за океаном (OTN) маркирует и отслеживает серых тюленей на острове, чтобы задокументировать их передвижения и взаимодействие с другими морскими видами. Помимо меток слежения, серые тюлени оснащены приборами для измерения температуры воды и других океанографических условий.