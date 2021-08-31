Рыбаки нашли оборудование исследователей, которое тюлень утащил в море 3 года назад

Необычный предмет обнаружили в сетях два рыбака, ведущие свой промысел у берегов Канады. Специалисты из Управления рыболовства и океанов Канады (DFO) идентифицировали предмет как цифровую камеру для наблюдения за серыми или длинномордыми тюленями (Halichoerus grypus). Одно из животных уплыло с исследовательским оборудованием с острова Сейбл в 2017 году и больше не вернулось.
Камера была прикреплена к тюленю в рамках продолжающегося исследования тюленей с острова Сейбл. С 2009 года базирующаяся в там Сеть слежения за океаном (OTN) маркирует и отслеживает серых тюленей на острове, чтобы задокументировать их передвижения и взаимодействие с другими морскими видами. Помимо меток слежения, серые тюлени оснащены приборами для измерения температуры воды и других океанографических условий.
В 2015 году камеры начали использовать для сбора видеоматериалов о кормлении тюленей. Всего с начала этого проекта камерами были оснащены восемь тюленей — семь самок и один самец, который как раз и исчез в 2017 году. Чтобы продлить срок службы батареи, камеры запрограммированы на начало записи при оптимальных условиях кормления: ночью и на глубине не менее 25 метров от поверхности.
Камеры предоставили визуальные свидетельства того, как тюлени ищут пищу на морском дне. Они также предоставили дополнительные доказательства, подтверждающие поведение серых тюленей, отдыхающих на дне океана. Тюлени с острова Сейбл часто преодолевают расстояние до 100 километров в поисках пищи. Вместо того, чтобы тратить время и энергию, плывя обратно к берегу, они тюлени часто отдыхают рядом с местом добычи пищи, опускаясь на морское дно и периодически всплывая на поверхность, чтобы дышать.
После возврата в OTN камера была отправлена производителю в попытке отремонтировать ее и получить отснятый материал. Файлы, хранящиеся в камере, могут раскрыть новую информацию о поведении серого тюленя, а также подтвердить предыдущие выводы, основанные на невизуальных данных, говорят исследователи.