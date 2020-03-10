Рыбаки в Индии поймали гигантского ската: видео

Когда скат был вытащен на берег, это стало для местных жителей целым событием, и рыбу тут же купил один из торговцев. Он заплатил 20 000 рупий ($270) и планирует перепродать ската в Калькутте вчетверо дороже.



Посмотрите, как над океаном парят гигантские скаты.