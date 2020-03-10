Рыбаки в Индии поймали гигантского ската: видео

На территории индийского штата Западная Бенгалиия была выловлена рыба весом около 900 кг – полосатый летучий скат (лат. Aetomylaeus nichofii). Эти представители хрящевых рыб обитают в тропических водах Индийского океана и других акваториях на глубине до 70 м.
Полосатые летучие скаты не являются объектом целевого промысла, но их мясо может быть использовано в пищу, а отдельные части востребованы в традиционной азиатской медицине. Международный союз охраны природы (МСОП) присвоил виду статус уязвимого, но это несущественно повлияло на вылов этих хрящевых рыб.
Feeling shocked & sad the enormous creature is killed and sold for consumption.— Arpita 🇮🇳 (@arpita_dg) March 2, 2020
900 Kg huge Shankar fish caught in Digha. #WestBengal
দিঘায় জালে উঠল ৯০০ কেজির চিলশংকর, দানবাকৃতি মাছ দেখতে ভিড় বাজারে https://t.co/qedjvsPcES
Обычно местные рыбаки ловят рыбу, чей вес не превышает 5 кг. Люди, впервые встретившие такого гиганта, считают, что скат по какой-то причине оказался дезориентирован, сбился с привычного маршрута и приплыл на мелководье, откуда не смог вернуться в открытое море из-за сильных волн.
Когда скат был вытащен на берег, это стало для местных жителей целым событием, и рыбу тут же купил один из торговцев. Он заплатил 20 000 рупий ($270) и планирует перепродать ската в Калькутте вчетверо дороже.
Посмотрите, как над океаном парят гигантские скаты.