Рыжеухий бюльбюль был замечен в Приморье, хотя его там не ждали

Помимо глобального роста температуры воздуха, причиной расселения рыжеухого бюльбюля на север может быть обилие мягких плодов на различных видах деревьев и кустарников. При этом птица без страха появляется в окрестностях сел и городов. Жителям Приморья можно брать пример с Кореи и Японии, где в кормушки специально для бюльбюля кладут дикорастущие ягоды.

А теперь можете послушать, как поет эта птаха: