Рыжеухий бюльбюль был замечен в Приморье, хотя его там не ждали

На территории национального парка «Земля леопарда» была замечена редкая для России певчая птица – рыжеухий, или короткопалый бюльбюль (лат. Hypsipetes amaurotis). В Приморском крае за последние 60 лет эти пернатые попадались на глаза лишь несколько десятков раз.
Рыжеухий бюльбюль относится к воробьинообразным. Длина тела составляет до 28 см, оперение – серо-коричневое с заметными оранжевыми или коричневыми вкраплениями на голове. Эти небольшие птицы обитают на Филиппинских островах, в Японии, Корее и частично в Китае. Для России бюльбюль – кочующий вид: на данный момент не зафиксировано ни одной встречи летом. Большая часть наблюдений была сделана поздней осенью – в октябре и в ноябре, и очень редко – зимой и ранней весной.
Ученые предполагают, что из-за глобального потепления в будущем бюльбюль может окончательно облюбовать данный регион. Орнитолог Юрий Глущенко, доцент кафедры естественнонаучного образования Школы педагогики ДВФУ, отмечает, что «Земля леопарда» хорошо подходит для постоянного обитания этой птицы. На особо охраняемой природной территории у животных всегда есть свободный доступ к водопоям с чистейшей водой, в том числе зимой – благодаря незамерзающим участкам рек и ручьев.
Помимо глобального роста температуры воздуха, причиной расселения рыжеухого бюльбюля на север может быть обилие мягких плодов на различных видах деревьев и кустарников. При этом птица без страха появляется в окрестностях сел и городов. Жителям Приморья можно брать пример с Кореи и Японии, где в кормушки специально для бюльбюля кладут дикорастущие ягоды.
А теперь можете послушать, как поет эта птаха:
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