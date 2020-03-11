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Природа

Рыжеухий бюльбюль был замечен в Приморье, хотя его там не ждали

Анастасия Баринова
11 марта 2020
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Фото: Светлана Титова/Земля леопарда
Редкая субтропическая птица меняет ареал.

На территории национального парка «Земля леопарда» была замечена редкая для России певчая птица – рыжеухий, или короткопалый бюльбюль (лат. Hypsipetes amaurotis). В Приморском крае за последние 60 лет эти пернатые попадались на глаза лишь несколько десятков раз.

Рыжеухий бюльбюль относится к воробьинообразным. Длина тела составляет до 28 см, оперение – серо-коричневое с заметными оранжевыми или коричневыми вкраплениями на голове. Эти небольшие птицы обитают на Филиппинских островах, в Японии, Корее и частично в Китае. Для России бюльбюль – кочующий вид: на данный момент не зафиксировано ни одной встречи летом. Большая часть наблюдений была сделана поздней осенью – в октябре и в ноябре, и очень редко – зимой и ранней весной.

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Рыжеухий бюльбюль
Фото: Biodiversity Heritage Library/Nouveau recueil de planches coloriées d'oiseaux, 1838 / Flickr
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Рыжеухий бюльбюль
Фото: Miltos Gikas / Flickr.com

Ученые предполагают, что из-за глобального потепления в будущем бюльбюль может окончательно облюбовать данный регион. Орнитолог Юрий Глущенко, доцент кафедры естественнонаучного образования Школы педагогики ДВФУ, отмечает, что «Земля леопарда» хорошо подходит для постоянного обитания этой птицы. На особо охраняемой природной территории у животных всегда есть свободный доступ к водопоям с чистейшей водой, в том числе зимой – благодаря незамерзающим участкам рек и ручьев.

«Более частое появление в Приморье этой южной тропической птицы – один из признаков климатических изменений на нашей планете. Другой пример: открытие в нацпарке нового для России вида – водяного оленя, который также пришел сюда из южных стран. Не исключено, что в будущем бюльбюль «переедет» в Россию насовсем, будет вить здесь гнезда и размножаться», – Юрий Дарман, заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по науке.
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Помимо глобального роста температуры воздуха, причиной расселения рыжеухого бюльбюля на север может быть обилие мягких плодов на различных видах деревьев и кустарников. При этом птица без страха появляется в окрестностях сел и городов. Жителям Приморья можно брать пример с Кореи и Японии, где в кормушки специально для бюльбюля кладут дикорастущие ягоды.

А теперь можете послушать, как поет эта птаха: 

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