С браконьерами в ЮАР начали бороться с помощью радиации

Небольшие дозы радиоактивного вещества – и носороги спасены.

В мае 2021 года стартовал Международный инновационный проект Rhisotope Project (производная от английских слов «носорог» (rhino) и «изотоп» (isotope)), направленный на борьбу с истреблением носорогов. Сейчас участники Rhisotope сообщили о начале второй фазы проекта после успешного завершения первой.

Проект предполагает маркирование с помощью нанесения изотопных меток на рога носорогов. Суть его в том, что радиоактивный материал, которым помечают рог, делает невозможным его вывоз через любые аэропорты мира. Эксперты уверены, что благодаря более чем 10 тысячам устройств обнаружения радиации, установленным в различных пунктах пересечения границ, транспортировка рогов перестанет быть привлекательной для браконьеров.

Как сообщает «Росатом», участвующий в проекте, в рамках первой фазы проекта в рога двум носорогам из ЮАР было введено следовое количество стабильных нерадиоактивных изотопов С-13 (углерод) и N-15 (азот). В течение четырех следующих месяцев исследователи наблюдали за состоянием самцов по имени Игорь и Денвер, с целью убедиться, что стабильные изотопы, введенные в их рога, не мигрируют в тела животных.

Носорогов поместили в отдельный лагерь, где высококвалифицированные рейнджеры ежедневно собирали и анализировали отходы животных и брали пробы крови. Образцы были протестированы и показали, что движения радиоизотопа из рогов животных не произошло.

«Проект Rhisotope достиг важной вехи в возможности продемонстрировать регулирующему органу, университетскому комитету по этике животных и заинтересованным сторонам в благополучии носорогов, что он полностью безопасен для животных», – Джеймс Ларкин, основатель проекта из Витватерсрандского университета.

В конце января представители Rhisotope сообщили, что переходят ко второй фазе проекта. На этом этапе с помощью суперкомпьютера и 3D-принтера определят подходящий радиоизотоп и его количество для маркировки рогов.

В третьей фазе, которая также состоится в этом году, планируется введение радиоактивного изотопа в рога 10-15 носорогов, за которыми будут тщательно следить в течение шести месяцев. Сообщается, что при наличии должного финансирования команда разместит изотопные метки на тысяче носорогов в течение трех лет.

Участниками уникальной исследовательской инициативы стали Университет WITS в ЮАР, Министерство инноваций, промышленности, науки и исследований Австралии (ANSTO), Университет штата Колорадо и «Росатом», который будет выступать поставщиком радиоизотопа на финальной стадии.

В Южной Африке проживает 90% мировой популяции носорогов. С 2010 по 2019 год в результате браконьерских нападений погибло более 9600 этих животных. Несмотря на то, что торговля рогом носорога является незаконной и запрещена на международном уровне, существует множество стран, которые способствуют незаконной продаже рогов (которые хоть и состоят из кератина, как наши ногти, в ряде стран считаются чудодейственным средством от многих недугов).