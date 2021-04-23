С заповедного гавайского архипелага вывезли тонны мусора

Американские экологи поделились результатами экспедиции к удаленным гавайским атоллам, в результате которой острова были очищены от тонн мусора. Работу провели специалисты организации Papahanaumokuakea Marine Debris Project при сотрудничестве с Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (NOAA) и другими федеральными службами США.
Группа островов Папаханаумокуакеа в штате Гавайи – заповедная территория, имеющая статус памятника природы. Здесь обитает более 7 000 видов животных, четверть из которых являются эндемичными. Среди наиболее уязвимых видов – черепаха бисса (Eretmochelys imbricata) и тюлени-монахи (Monachus). Они, как и другие представители фауны, страдают из-за обилия пластиковых отходов.
Вся экспедиция заняла три недели, за которые команда собрала более 47 тонн мусора. Наиболее распространенными «загрязнителями» были сети, а также буи, контейнеры, крышки от бутылок и зажигалки. Большая часть отходов будет сожжена для получения электричества, которое питает дома и предприятия на острове Оаху. Некоторый из рыболовных снастей отправится к студентам и ученым в рамках исследовательских проектов по утилизации пластика.
Сами по себе острова являются необитаемыми, но поскольку природный памятник окружен Большим тихоокеанским мусорным пятном – океанские течения приносят на его берега всевозможные отходы. Это наносит местной экосистеме непоправимый ущерб. Уже в первый день работы экологи помогли тюленю освободится от сетки, в которой тот запутался. Между тем в мире осталось не более 1400 особей этого вида.
На этих островах практически нет хищников, они являются убежищем для многих видов морских птиц, а на атолле Мидуэй находится самая большая колония альбатросов в мире. Там земля усеяна тушами птиц, которые проглотили пластик и умерли.
Нынешняя акция проходила на береговой линии, а следующая будет сконцентрирована на рифах, окружающих острова. По данным NOAA, в районе северо-западных Гавайских островов ежегодно накапливается около 57 тонн мусора.
Помимо крупных обломков, проблему для фауны представляет и микропластик, чьи объемы оценить особенно сложно.