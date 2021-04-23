С заповедного гавайского архипелага вывезли тонны мусора

Американские экологи поделились результатами экспедиции к удаленным гавайским атоллам, в результате которой острова были очищены от тонн мусора. Работу провели специалисты организации Papahanaumokuakea Marine Debris Project при сотрудничестве с Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (NOAA) и другими федеральными службами США.

Группа островов Папаханаумокуакеа в штате Гавайи – заповедная территория, имеющая статус памятника природы. Здесь обитает более 7 000 видов животных, четверть из которых являются эндемичными. Среди наиболее уязвимых видов – черепаха бисса (Eretmochelys imbricata) и тюлени-монахи (Monachus). Они, как и другие представители фауны, страдают из-за обилия пластиковых отходов.