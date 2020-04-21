Сайгаков с воздуха считают: мониторинг краснокнижных антилоп
В ноябре 2019 года группа исследователей провела несколько десятков вылетов двух беспилотных летательных аппаратов, оснащенных камерами, лазерными целеуказателями и тепловизорами. Использование тепловизоров позволило проводить учеты и в ночное время при низких температурах. Согласно результатам исследования, на данный момент в степях Северо-Западного Прикаспия обитает около 6 350 сайгаков.
WWF России проводит тестирование беспилотных летательных аппаратов самолетного типа (БПЛА) с 2018 года. Главными преимуществами данного метода является то, что учет с использованием беспилотников исключает негативное воздействие на экосистему, а полученные фото- и видеоматериалы можно использовать для повторных анализов в будущем.
Достоверные данные о состоянии популяций редких видов необходимы для эффективной работы по их сохранению, а также для оценки ее результатов. Однако, в силу биологических особенностей сайгака, провести оценку численности, а тем более оценить половозрастную структуру его популяции, довольно сложно. Эти степные антилопы крайне пугливы и почти постоянно находятся в движении. Последние пару десятков лет численность популяции сайгака, обитающей в Северо-Западном Прикаспии (Яшкульский и Черноземельский районы Республики Калмыкия и Лиманский район Астраханской области), определялась разными методами, но погрешность была довольно значительной, и данные сильно отличались. Также некоторые методы могли нанести вред экосистеме, например, при автоучете предполагается «утюжить» автомобилями степь параллельными курсами, чтобы охватить всю территорию, а шум от низко летящих самолетов беспокоит животных.
Новый метод учета с использованием беспилотных летательных аппаратов позволяет получать максимально точную информацию без вреда для окружающей среды.
После подведения итогов ноябрьских учетных полетов у нас появилась возможность сравнить проведение оценки в разные периоды: после рождения сайгачат (июнь) и в начале гона (ноябрь).
«Оба выбранных периода времени имеют как свои преимущества, так и свои недостатки. Так, если проводить оценку численности в июне, значительно (в 3-4 раза) по сравнению с периодом гона сокращается полетное время, что крайне важно, в том числе и с экономической точки зрения, т.к. каждый километр полета стоит немалых денег. К тому же, как показал наш опыт, во время гона сайгак крайне чувствителен к шуму, и беспилотник приходится поднимать выше, чем летом, что затрудняет идентификацию пола и возраста животных. Между тем, именно эта информация в настоящее время крайне важна. Известно, что главный фактор, приведший к катастрофическому снижению численности сайгака, – это избирательное браконьерство в отношении самцов. Поэтому знать, сколько самцов сейчас в популяции, очень важно. С другой стороны, в осенне-зимнее время можно эффективно использовать возможности тепловой съемки», – комментирует Валерий Шмунк, директор Представительства WWF России в экорегионе «Российский Кавказ».
Данные последней оценки численности с использованием беспилотных летательных аппаратов показали, что в степях Северо-Западного Прикаспия обитает не менее 6 350 сайгаков.
Проект методики учета и мониторинга сайгака будет подготовлен Всемирным фондом дикой природы в ближайшие месяцы. После обсуждения со специалистами он будет направлен в Минприроды России для утверждения.