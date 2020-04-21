Сайгаков с воздуха считают: мониторинг краснокнижных антилоп

В ноябре 2019 года группа исследователей провела несколько десятков вылетов двух беспилотных летательных аппаратов, оснащенных камерами, лазерными целеуказателями и тепловизорами. Использование тепловизоров позволило проводить учеты и в ночное время при низких температурах. Согласно результатам исследования, на данный момент в степях Северо-Западного Прикаспия обитает около 6 350 сайгаков.

WWF России проводит тестирование беспилотных летательных аппаратов самолетного типа (БПЛА) с 2018 года. Главными преимуществами данного метода является то, что учет с использованием беспилотников исключает негативное воздействие на экосистему, а полученные фото- и видеоматериалы можно использовать для повторных анализов в будущем.

Достоверные данные о состоянии популяций редких видов необходимы для эффективной работы по их сохранению, а также для оценки ее результатов. Однако, в силу биологических особенностей сайгака, провести оценку численности, а тем более оценить половозрастную структуру его популяции, довольно сложно. Эти степные антилопы крайне пугливы и почти постоянно находятся в движении. Последние пару десятков лет численность популяции сайгака, обитающей в Северо-Западном Прикаспии (Яшкульский и Черноземельский районы Республики Калмыкия и Лиманский район Астраханской области), определялась разными методами, но погрешность была довольно значительной, и данные сильно отличались. Также некоторые методы могли нанести вред экосистеме, например, при автоучете предполагается «утюжить» автомобилями степь параллельными курсами, чтобы охватить всю территорию, а шум от низко летящих самолетов беспокоит животных.