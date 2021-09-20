Самая длинная пещерная система в мире оказалась ещё больше

Самая длинная известная пещерная система — Мамонтова пещера, располагающаяся в одноимённом национальном парке в Кентукки, — оказалась длиннее еще на 13 километров. Теперь её длина составляет 676 километров, что примерно соответствует расстоянию от Москвы до Санкт-Петербурга.

Карту пещер с уточненными данными составили волонтеры Фонда исследований пещер (CRF), некоммерческой группы из Кентукки, и другими местными жителями.

По словам участницы исследования Карен Уильямс, многие проходы в пещерах являются труднопроходимыми и требуют лазания, вертикального подъема, а также прохода через воду и грязь.

Система Mammoth Cave вошла в Книгу рекордов Гиннесса еще в 1969. Тогда длина ее задокументированных коридоров насчитывала 105 километров. Затем, во время 14-часового исследования в сентябре 1972 года, спелеологи CRF обнаружили связь между Мамонтовыми пещерами и системой Флинт-Ридж, в результате чего общая длина системы выросла до 232 километров.