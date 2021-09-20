Самая длинная пещерная система в мире оказалась ещё больше

Самая длинная известная пещерная система — Мамонтова пещера, располагающаяся в одноимённом национальном парке в Кентукки, — оказалась длиннее еще на 13 километров. Теперь её длина составляет 676 километров, что примерно соответствует расстоянию от Москвы до Санкт-Петербурга.
Карту пещер с уточненными данными составили волонтеры Фонда исследований пещер (CRF), некоммерческой группы из Кентукки, и другими местными жителями.
По словам участницы исследования Карен Уильямс, многие проходы в пещерах являются труднопроходимыми и требуют лазания, вертикального подъема, а также прохода через воду и грязь.
Система Mammoth Cave вошла в Книгу рекордов Гиннесса еще в 1969. Тогда длина ее задокументированных коридоров насчитывала 105 километров. Затем, во время 14-часового исследования в сентябре 1972 года, спелеологи CRF обнаружили связь между Мамонтовыми пещерами и системой Флинт-Ридж, в результате чего общая длина системы выросла до 232 километров.
С тех пор дополнительные исследования CRF увеличили длину системы, обнаружив связь между Mammoth Cave и и более мелкими пещерами, такими как пещеры Проктор, Роппель и Моррисон.
Система Mammoth Cave представляет собой огромный лабиринт, образовавшийся в результате эрозии известняка. Такие процессы возникают, когда вода из дождя и рек с поверхности земли просачивается под землю через трещины и отверстия, а затем уходит далеко под землю, медленно растворяясь и формируя мягкую подземную породу в пещеры и другие геологические объекты.
Ежегодно более двух миллионов человек посещают систему пещер, в которой обитает 130 видов диких животных, в том числе 14 эндемиков.