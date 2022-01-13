Самая крохотная улитка на планете живет во Вьетнаме

На севере Вьетнама биологи обнаружили сухопутную улитку, которая настолько мала, что пять особей этого вида могут поместиться в одной песчинке. Существо получило название Angustopila psammion. Примерный диаметр его раковины составляет 0,48 миллиметра, а объем раковины — 0,036 кубических миллиметра.

Неудивительно, что этих улиток трудно обнаружить. Чтобы найти их, Барна Палл-Гергели, систематик наземных улиток из Исследовательской сети Этвеша Лоранда в Будапеште и его коллеги собрали образцы почвы из вьетнамских пещер и поместили их в ведро с водой. Затем они удалили плавающий мусор, высушили его, просеяли и исследовали под микроскопом.

В изученном материале и были найдены рекордно маленькие улитки. Однако исследователи предполагают, что в пещерах они не живут.