Самая крохотная улитка на планете живет во Вьетнаме

На севере Вьетнама биологи обнаружили сухопутную улитку, которая настолько мала, что пять особей этого вида могут поместиться в одной песчинке. Существо получило название Angustopila psammion. Примерный диаметр его раковины составляет 0,48 миллиметра, а объем раковины — 0,036 кубических миллиметра.
Неудивительно, что этих улиток трудно обнаружить. Чтобы найти их, Барна Палл-Гергели, систематик наземных улиток из Исследовательской сети Этвеша Лоранда в Будапеште и его коллеги собрали образцы почвы из вьетнамских пещер и поместили их в ведро с водой. Затем они удалили плавающий мусор, высушили его, просеяли и исследовали под микроскопом.
В изученном материале и были найдены рекордно маленькие улитки. Однако исследователи предполагают, что в пещерах они не живут.
Исследователи также обнаружили в Лаосе чуть большую по размерам улитку, которую назвали Angustopila coprologos. Ученые выяснили, что это существо выстраивает крошечные гранулы грязи или собственных фекалий в виде радиальных линий на поверхности своего панциря. Почему они это делают, неизвестно.
«Если это камуфляж, то кто вообще охотится на этих крошечных улиток. А если не маскировка, то что? Было удивительно видеть, что, несмотря на их чрезвычайно маленький размер, эти крошечные улитки обладают сложными поведенческими механизмами, которые развились в ответ на определенные факторы окружающей среды, о которых мы ничего не знаем», – говорит Палл-Гергели.
Миниатюрный размер улиток дает им некоторые преимущества. «Вполне вероятно, что, будучи маленькими, эти улитки могут достигать частиц пищи, которые другие виды не могут потреблять, и проникать в очень узкие расщелины скал», – говорит Палл-Гергели. По его словам, они также могут избежать нападения хищников, будучи меньше тех, кого они обычно ищут.
Палл-Гергели заявил, что это самые маленькие сухопутные улитки в мире, и найти что-то меньше будет очень трудно. Однако в море есть известные улитки меньшего размера. Рекордсменом здесь является Ammonicera minortalis с диаметром от 0,34 мм до 0,46 мм. Это, вероятно, близко к нижнему пределу, который определяется количеством нейронов, которое должно быть у новорожденной улитки, чтобы функционировать.