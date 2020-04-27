Самцы лягушек сплёвывают родившихся в горле детей: видео

Самцы некоторых представителей семейства бесхвостых — очень заботливые отцы. К таким можно отнести, например, самцов обыкновенных жаб-повитух (Alytes obstetricans), обитающих в лесах Западной Европы. Так, самка откладывает «ленту» примерно из 50 икринок, которую затем передает самцу. Он обматывает эту «ленту» вокруг задних лап и в течение трех недель носит икринки с собой. После этого он возвращается в пруд, где из икринок выходят головастики.

Подобным же образом заботятся о своем потомстве и самцы лягушек Дарвина (Rhinoderma darwinii), обитающих в лесах Аргентины и Чили. Сначала самка откладывает икру в подлеске, а когда личинки внутри этих яиц начинают шевелиться, самец проглатывает эту икру. Теперь лягушата будут развиваться в голосовом мешке-резонаторе в горле папы и питаться желтком, содержащимся в их яйцах. Как только молодые лягушки подрастут и будут готовы к самостоятельной жизни, они начнут прыгать внутри самца, после чего отец начнет выплевывать их.

На видео можно увидеть, как заботливый отец «выпускает» своих лягушат: