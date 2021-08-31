Самки осьминогов бросаются в самцов предметами, чтобы избавиться от назойливых ухаживаний

Человек — не единственное существо, способное швыряться подручными предметами в сородичей. Такие поступки также были замечены у шимпанзе, однако количество видов, демонстрирующих такое поведение, довольно мало. Поэтому для ученых стало сюрпризом, что к списку этих видов присоединились осьминоги.

На необычное поведение осьминогов обратил внимание профессор Школы истории и философии наук Сиднейского университета Питер Годфри-Смит. В 2015 году он с коллегами наблюдал за сиднейскими осьминогами Octopus tetricus в заливе Джервис, который благодаря изобилию этих моллюсков даже получил название «Октополис».

Камеры исследователей зафиксировали десятки конфликтов между осьминогами, которые сопровождались метанием ила, водорослей, ракушек и иных подручных предметов, которые моллюски находили на дне своими щупальцами.