Самки осьминогов бросаются в самцов предметами, чтобы избавиться от назойливых ухаживаний

Человек — не единственное существо, способное швыряться подручными предметами в сородичей. Такие поступки также были замечены у шимпанзе, однако количество видов, демонстрирующих такое поведение, довольно мало. Поэтому для ученых стало сюрпризом, что к списку этих видов присоединились осьминоги.
На необычное поведение осьминогов обратил внимание профессор Школы истории и философии наук Сиднейского университета Питер Годфри-Смит. В 2015 году он с коллегами наблюдал за сиднейскими осьминогами Octopus tetricus в заливе Джервис, который благодаря изобилию этих моллюсков даже получил название «Октополис».
Камеры исследователей зафиксировали десятки конфликтов между осьминогами, которые сопровождались метанием ила, водорослей, ракушек и иных подручных предметов, которые моллюски находили на дне своими щупальцами.
We have a new pre-print up about octopus behavior.— Peter Godfrey-Smith (@pgodfreysmith) August 27, 2021
Octopuses throw debris, sometimes hitting others; do they intend to?https://t.co/l2yhD8IlD3
The paper has not been peer reviewed. Work with David Scheel, Stephanie Chancellor, Stefan Linquist, & Matt Lawrence. [1/3] pic.twitter.com/QhpfNnR1kU
Проанализировав это поведение, ученые выяснили, что в подавляющем большинстве случаев жертвами атак становятся самцы осьминогов, слишком назойливо пристающие к самкам. Например, в одном из случаев, зафиксированных в 2016 году, самка осьминога в течение 3 часов и 40 минут бросала в ухажера мусор 10 раз, из которых попала пять раз. Самец, предвидя такое поведение, даже пытался уклоняться, но не всегда успешно.
При метании предметов осьминоги используют сифоны — специальные трубки, через которые под давлением выходит вода. Обычно сифоны используются моллюсками для реактивного движения, но в этих случаях они играли роль своеобразных водяных пушек, запускающих снаряды на расстояние в несколько длин тела самих осьминогов.
Впрочем, в одном из случаев исследователи увидели, как осьминог бросил снаряд в сородича, используя исключительно щупальца: запустил его, словно фрисби. Несколько раз моллюски целились в камеру, дважды задев штатив.
Интересно, что самцы осьминогов никогда не пытались ответить на нападение самок, бросив им какой-либо предмет в ответ. Но в одном из случаев самец после нескольких неудачных попыток спариться с самкой запустил струю ила в случайном направлении и изменил цвет, словно выражая свое разочарование и раздражение произошедшим.
От назойливых приставаний защищаются не только осьминоги: самки колибри даже выработали свой метод спасения от домогательств, который благотворно сказывается на их здоровье.