Самки павианов держат детей на левой руке по той же причине, что и люди

Исследование международной группы ученых в 2017 году показало, что до 72% женщин держат младенцев на левой руке. Предполагалось, что это может быть вызвано желанием держать ребенка ближе к сердцу или освободить рабочую правую руку, однако объяснение авторов работы оказалось сложнее.

Согласно их выводам, привычка матерей держать малыша слева имеет физиологические и эволюционные корни. Объекты в левой части поля зрения обрабатываются правой стороной мозга, которая способна обнаружить тонкие эмоциональные изменения. Таким образом, матери лучше улавливают эмоциональное состояние ребенка.

Кроме того, исследователи выяснили, что положение младенцев на правой руке часто ассоциировалось с послеродовой депрессией у матерей. По их словам, такое положение могло помешать общению между матерью и ребенком и повлиять на эмоциональное восприятие.

Новое исследование, проведенное учеными из Национального центра научных исследований Франции (CNRS), также показало взаимосвязь повышенного стресса и положения детенышей на правой руке матери у павианов анубисов (Papio anubis). Они изучили поведение 44 самок и обнаружили, что обезьяны, как и люди, предпочитают держать малышей на левой руке.