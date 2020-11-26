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Экспедиция «9 легенд Русского Севера»
Природа

Самое глубоко живущее подземное существо

Софья Демьянец
26 ноября 2020
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Plutomurus ortobalaganensis – существо, обитающее глубже других животных под землей
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Пещера Крубера-Воронья – вторая по глубине пещера в мире на сегодняшний день. Её глубина составляет 2191 м. Пещера расположена в горном массиве Арабика в Абхазии.
В пещере Крубера-Воронья обитает существо, которое живет глубже других животных под землей.

Это уникальное животное было найдено группой ученых из трех стран — Испании, Португалии и России. Биологи исследовали вторую по глубине пещеру мира Крубера-Воронья (Абхазия), когда им удалось обнаружить животное на глубине 1980 м под землей. Первая по глубине — пещера им. Верёвкина (2212 метра), находящаяся также в Абхазии и превышающая Крубера-Воронья по глубине на 7 метров.

Новоявленный подземный житель, названный исследователями Plutomurus ortobalaganensis, достигает в длину 3 мм и не имеет глаз, а его тело покрыто пигментными пятнами, что, кстати, совершенно не характерно для пещерных обитателей. Он питается грибами и разложившимися органическими веществами.

К слову, именно излюбленная пища Plutomurus ortobalaganensis помогла этим же ученым открыть других ранее неизвестных науке подземных животных. В специальные ловушки, установленные в пещере, исследователи положили сыр с плесенью (а как известно, плесень — это тоже грибы). Такая приманка привлекла ещё три новых вида существ — Anurida stereoodorata, Deuteraphorura kruberaensis и Schaefferia profundissima.

Всех обнаруженных в пещере Крубера-Воронья существ исследователи отнесли к отряду ногохвосток, или коллембол, представители которого возникли около 420 млн лет назад.

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