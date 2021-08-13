Самого редкого в мире зайца выследили благодаря соцсетям

Самца полосатого зайца (Nesolagus netscheri), известного в англоязычной биологии как суматранский полосатый кролик, спасли индонезийские зоозащитники после того, как как он был случайно обнаружен в Facebook. Анонимный информатор увидел, что зайца собираются продать, и связался с властями национального парка «Керинчи Себлат», которые выследили владельца, изъяв у него животное.
Как выяснилось, заяц был случайно пойман местным фермером, столкнувшегося с животным на окраине национального парка, рядом с рекой, которая только что сильно разлилась. У животного была легкая травма на боку, которая быстро зажила.
После того, как сотрудники службы охраны дикой природы забрали животное, его благополучно выпустили обратно в лес, рядом с размещенными там фотоловушками. Они надеются, что камеры помогут узнать больше об образе жизни этого зайца.
По словам зоозащитников, после того, как его выпустили, заяц вел себя расслабленно и начал жевать листья.
Полосатый заяц, известный по дюжине музейных образцов, собранных в начале ХХ века, был впервые описан в 1972 году, но только в 2000 году, его впервые удалось сфотографировать недалеко от лаосско-вьетнамской границы. С тех пор животное лишь трижды наблюдалось в национальном парке «Букит Барисан Селатан».
Размер популяции этого вида неизвестен, поэтому до сих пор не реализованы попытки начать программу по сохранению полосатого вида. Крайне малочисленны данные о распределении этого вида и среде его обитания.
Известно, что полосатый заяц ведет ночной образ жизни, а в течение дня предпочитает находиться в норах, построенных другими животными. Это один из немногих зайцеобразных, который предпочитает жить в густом тропическом лесу на высоте 600-1600 метров над уровнем моря.
Полосатые зайцы вырастают до 40 сантиметров в длину, имеют длинную жесткую шерсть с коричневыми полосами. У местных жителей нет названия для этого вида, поскольку им ничего не было известно о его существовании.
Это один из двух видов рода Nesolagus. Его континентальный аналог и ближайший выживший родственник, от которого он, как считается, произошел около восьми миллионов лет назад — полосатый аннамитский кролик, обнаруженный в 1996 году и названный в честь горного хребта на границе Лаоса и Вьетнама. У этих двух видов есть много общих характеристик, в первую очередь то, что их будущее висит на волоске.
Защитники природы настаивают, что в предстоящие годы выживание этих видов будет зависеть от коллективных усилий по защите их лесного дома от браконьерства и других форм незаконной деятельности.