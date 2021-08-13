Самого редкого в мире зайца выследили благодаря соцсетям

Самца полосатого зайца (Nesolagus netscheri), известного в англоязычной биологии как суматранский полосатый кролик, спасли индонезийские зоозащитники после того, как как он был случайно обнаружен в Facebook. Анонимный информатор увидел, что зайца собираются продать, и связался с властями национального парка «Керинчи Себлат», которые выследили владельца, изъяв у него животное.

Как выяснилось, заяц был случайно пойман местным фермером, столкнувшегося с животным на окраине национального парка, рядом с рекой, которая только что сильно разлилась. У животного была легкая травма на боку, которая быстро зажила.

После того, как сотрудники службы охраны дикой природы забрали животное, его благополучно выпустили обратно в лес, рядом с размещенными там фотоловушками. Они надеются, что камеры помогут узнать больше об образе жизни этого зайца.