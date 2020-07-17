Самоклонирующиеся клещи из Восточной Азии вторглись в США

Азиатский клещ Haemaphysalis longicornis известен тем, что переносит опасные заболевания, поражающие домашний скот. Это существо не нуждается в партнере для размножения, что позволяет самкам создавать быстро растущую популяцию.

Сообщения о клещах появились по крайней мере в 12 штатах в этом году, и эксперты полагают, что вторжение могло начаться всего лишь с трех особей из Восточной Азии.

Впервые Haemaphysalis longicornis был найден в США еще в 2017 году Центром векторной биологии Рутгерса в Нью-Джерси. С тех пор клещи проникли в Арканзас, Коннектикут, Делавэр, Кентукки, Мэриленд, Северную Каролину, Нью-Йорк, Пенсильванию, Теннесси, Вирджинию и, возможно, в штат Мэн.

У этого вида есть две формы: одна с самцами и самками, а другая с самоклонирующимися самками, которые откладывают яйца без необходимости спаривания. Эта форма размножения известна как партеногенез — вот лишь несколько наших статей, в которых мы описывали это «девственное размножение»:

В начале ХХ века эти паукообразные вторглись в Австралию и Новую Зеландию и нанесли значительный вред животноводческой отрасли этих стран. Эксперты предупреждают, что подобный сценарий теперь возможен и в США.