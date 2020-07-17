Самоклонирующиеся клещи из Восточной Азии вторглись в США

Азиатский клещ Haemaphysalis longicornis известен тем, что переносит опасные заболевания, поражающие домашний скот. Это существо не нуждается в партнере для размножения, что позволяет самкам создавать быстро растущую популяцию.
Сообщения о клещах появились по крайней мере в 12 штатах в этом году, и эксперты полагают, что вторжение могло начаться всего лишь с трех особей из Восточной Азии.
Впервые Haemaphysalis longicornis был найден в США еще в 2017 году Центром векторной биологии Рутгерса в Нью-Джерси. С тех пор клещи проникли в Арканзас, Коннектикут, Делавэр, Кентукки, Мэриленд, Северную Каролину, Нью-Йорк, Пенсильванию, Теннесси, Вирджинию и, возможно, в штат Мэн.
У этого вида есть две формы: одна с самцами и самками, а другая с самоклонирующимися самками, которые откладывают яйца без необходимости спаривания. Эта форма размножения известна как партеногенез — вот лишь несколько наших статей, в которых мы описывали это «девственное размножение»:
- Рыба-пила может размножаться непорочно;
- 8 животных, которые способны клонировать сами себя;
- Матери-одиночки: комодские вараны.
В начале ХХ века эти паукообразные вторглись в Австралию и Новую Зеландию и нанесли значительный вред животноводческой отрасли этих стран. Эксперты предупреждают, что подобный сценарий теперь возможен и в США.
Self-cloning ticks from East Asia are invading the US https://t.co/ysd0ABTQqM— Daily Mail Online (@MailOnline) July 17, 2020
Известно, что Haemaphysalis longicornis переносит различные заболевания в Азии, но они еще не зарегистрированы в США. Зато существует вероятность, что клещи станут переносчиками уже известных в Соединенных Штатах болезней, таких как анаплазмоз, бабезиоз и вирус Повассан.
Исследователи Центра векторной биологии Рутгерса собрали образцы клещей для выявления генетических сходств и различий между разных популяций. Они обнаружили, что все найденные клещи генетически идентичны лишь трем отдельным самкам клеща, которые, вероятно, и стали причиной появления всей популяции в США.
Ученые склоняются ко мнению, что Haemaphysalis longicornis проник в Соединенные Штаты из Азии, нежели из Австралии или Новой Зеландии. Они предполагают, что клещи были завезены в ходе перевозки домашних животных или скота.
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