Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №195, декабрь 2019
National Geographic Traveler №72, ноябрь 2019 – январь 2020
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Природа

Самоотверженные муравьи спасают сородичей: видео

Анастасия Баринова
04 января 2020
spiderwebres44cue.jpg
Ученым удалось задокументировать, как муравьи рискуют собственной жизнью, освобождая товарищей из паутины.

В 2015 году биологи впервые заметили, что муравьи-жнецы (Veromessor pergandei), обитающие в североамериканских пустынях Мохаве и Сонора, тратят много усилий для освобождения сородичей, застрявших в паутине, которую пауки Steatoda nobilis возводят вблизи их гнезд и ежедневных маршрутов. Это показалось удивительным: обычно такой героизм проявляют животные из небольших групп с крепкими социальными связями, тогда как колонии Veromessor pergandei могут насчитывать до 30 000 особей.

По результатам последующего изучения выяснилось, что в результате спасательных операций гибнет до 6% муравьев, однако они не только завершают ее, но и уничтожают оставшуюся паутину, а также тщательно очищают спасенных от остатков липких нитей. В среднем, на это уходит около двух часов.

Ученые провели эксперимент в лаборатории, где подопытным предлагалась паутина без муравьев: реакции на это не последовало. Не заинтересовали спасателей и мертвые собратья в паутине. Затем задача была усложнена: мертвые муравьи были обработаны выжимкой из их нижнечелюстной железы. После этого спасательная операция началась, что подтвердило версию о том, что железа вырабатывает химический сигнал тревоги.

Было найдено и объяснение «героическому» поведению. Сами по себе муравьи-жнецы питаются семенами растений. В сети попадаются «носильщики», и колония лишается большого объема урожая: до  65 000 семян в год. Именно поэтому насекомым крайне важно освободить товарищей: это не только дополнительные рабочие руки, но и пища, которая в противном случае будет потеряна.

Узнайте о самых невероятных муравьях на Земле.