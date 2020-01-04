Самоотверженные муравьи спасают сородичей: видео

В 2015 году биологи впервые заметили, что муравьи-жнецы (Veromessor pergandei), обитающие в североамериканских пустынях Мохаве и Сонора, тратят много усилий для освобождения сородичей, застрявших в паутине, которую пауки Steatoda nobilis возводят вблизи их гнезд и ежедневных маршрутов. Это показалось удивительным: обычно такой героизм проявляют животные из небольших групп с крепкими социальными связями, тогда как колонии Veromessor pergandei могут насчитывать до 30 000 особей.
По результатам последующего изучения выяснилось, что в результате спасательных операций гибнет до 6% муравьев, однако они не только завершают ее, но и уничтожают оставшуюся паутину, а также тщательно очищают спасенных от остатков липких нитей. В среднем, на это уходит около двух часов.
Ученые провели эксперимент в лаборатории, где подопытным предлагалась паутина без муравьев: реакции на это не последовало. Не заинтересовали спасателей и мертвые собратья в паутине. Затем задача была усложнена: мертвые муравьи были обработаны выжимкой из их нижнечелюстной железы. После этого спасательная операция началась, что подтвердило версию о том, что железа вырабатывает химический сигнал тревоги.
Было найдено и объяснение «героическому» поведению. Сами по себе муравьи-жнецы питаются семенами растений. В сети попадаются «носильщики», и колония лишается большого объема урожая: до 65 000 семян в год. Именно поэтому насекомым крайне важно освободить товарищей: это не только дополнительные рабочие руки, но и пища, которая в противном случае будет потеряна.
Узнайте о самых невероятных муравьях на Земле.