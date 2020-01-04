Самоотверженные муравьи спасают сородичей: видео

Ученые провели эксперимент в лаборатории, где подопытным предлагалась паутина без муравьев: реакции на это не последовало. Не заинтересовали спасателей и мертвые собратья в паутине. Затем задача была усложнена: мертвые муравьи были обработаны выжимкой из их нижнечелюстной железы. После этого спасательная операция началась, что подтвердило версию о том, что железа вырабатывает химический сигнал тревоги.



Было найдено и объяснение «героическому» поведению. Сами по себе муравьи-жнецы питаются семенами растений. В сети попадаются «носильщики», и колония лишается большого объема урожая: до 65 000 семян в год. Именно поэтому насекомым крайне важно освободить товарищей: это не только дополнительные рабочие руки, но и пища, которая в противном случае будет потеряна.



Узнайте о самых невероятных муравьях на Земле.