Самые маленькие млекопитающие жили на Земле около 50 миллионов лет назад

Самые маленькие из известных науке зверей обитали в Северной Америке в раннем и среднем эоцене. Это были крошечные землеройки, относящихся к роду Batodonoides.

Зверьки вида Batodonoides vanhouteni жили 53 миллиона лет назад и были самыми мелкими представителями своего рода: их вес едва достигал 1,3 грамма (что сравнимо с полутораграммовой этрусской землеройкой – самым маленьким из всех ныне живущих млекопитающих).

Исследовав найденные в штатах Калифорния и Вайоминг остатки вымерших зверьков (точнее – несколько зубов и фрагмент челюсти), ученые смогли выяснить, что Batodonoides vanhouteni, подобно современным землеройкам, питались насекомыми.