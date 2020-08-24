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Природа

Самые маленькие млекопитающие жили на Земле около 50 миллионов лет назад

Софья Демьянец
24 августа 2020
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Муляж землеройки Batodonoides в Калифорнийской академии наук
Фото: Wikimedia Commons
Крошечные зверьки.

Самые маленькие из известных науке зверей обитали в Северной Америке в раннем и среднем эоцене. Это были крошечные землеройки, относящихся к роду Batodonoides.

Зверьки вида Batodonoides vanhouteni жили 53 миллиона лет назад и были самыми мелкими представителями своего рода: их вес едва достигал 1,3 грамма (что сравнимо с полутораграммовой этрусской землеройкой – самым маленьким из всех ныне живущих млекопитающих).

Исследовав найденные в штатах Калифорния и Вайоминг остатки вымерших зверьков (точнее – несколько зубов и фрагмент челюсти), ученые смогли выяснить, что Batodonoides vanhouteni, подобно современным землеройкам, питались насекомыми.

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University of California Museum of Paleontology Ископаемые остатки Batodonoides vanhouteni

Посмотрите, как на Кавказе в дикую природу выпустили двух леопардов.

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