Самый крупный солончак в мире

Солончак Уюни тысячи лет назад был частью огромного озера в природной области Альтиплано, в южноамериканских Андах. Климат тогда был очень влажный, и с тех пор «уцелело» только озеро Титикака, также бывшее частью древнего гигантского водоема. А Уюни суждено было стать огромным хранилищем соли. Хотя во время влажного сезона Уюни похож на бескрайнее зеркало, значительную часть года можно бродить по нему, не замочив ноги.

Соляная гладь простирается более чем на 10 тысяч квадратных километров, а запасы соли оцениваются в 10 млрд тонн.

Однако это далеко не та соль, которую мы используем в кулинарии, хотя поваренную соль здесь добывают в промышленных масштабах и даже строят отели из соляных блоков. Состав отложений Уюни очень сложный: это не только соли натрия, но и кальция, магния, лития и других металлов. Солончак скрывает одни из самых больших запасов лития в мире.