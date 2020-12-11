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Экспедиция «9 легенд Русского Севера»
Природа

Самый крупный солончак в мире

Людмила Ремизова
11 декабря 2020
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Белую поверхность Уюни на космическом снимке можно спутать с облачностью. Однако над Андами небо чистое: облака лишь над Тихим океаном (в нижнем левом углу) и над Амазонией. В средней части снимка – озеро Титикака.
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Солончак Уюни – это готовая автомобильная трасса. Отличие лишь в том, что ехать можно в любом направлении.
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По некоторым оценкам, ежегодно на Уюни добывается 25 тысяч тонн соли
Настоящее боливийское чудо.

Солончак Уюни тысячи лет назад был частью огромного озера в природной области Альтиплано, в южноамериканских Андах. Климат тогда был очень влажный, и с тех пор «уцелело» только озеро Титикака, также бывшее частью древнего гигантского водоема. А Уюни суждено было стать огромным хранилищем соли. Хотя во время влажного сезона Уюни похож на бескрайнее зеркало, значительную часть года можно бродить по нему, не замочив ноги.

Соляная гладь простирается более чем на 10 тысяч квадратных километров, а запасы соли оцениваются в 10 млрд тонн.

Однако это далеко не та соль, которую мы используем в кулинарии, хотя поваренную соль здесь добывают в промышленных масштабах и даже строят отели из соляных блоков. Состав отложений Уюни очень сложный: это не только соли натрия, но и кальция, магния, лития и других металлов. Солончак скрывает одни из самых больших запасов лития в мире.

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Wikimedia Commons Горы, окружающие Уюни

Лизнуть хлорид лития не так уж безопасно: соли этого металла токсичны и не лучшим образом воздействуют на центральную нервную систему. Литий сегодня особенно востребован: современная бытовая техника работает, в основном, на литиево-ионных аккумуляторах. Именно поэтому литий нужен для производства сотовых телефонов, ноутбуков, фотоаппаратов, электромобилей.

Боливийцы, в чьей стране образовалось это природное чудо, сегодня стараются уменьшить объемы добычи полезных ископаемых на солончаке. Сколь ни велика экономическая выгода, для местных жителей это место было и остается священным.

Про другие металлы, играющие важную роль в нашей повседневной жизни, читайте в статье «Семнадцать элементов: редкоземельные металлы».

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