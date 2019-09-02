Самый эффектный необитаемый остров: фото и видео

Результатом стало полное истребление единственного вида млекопитающих, когда-то обитавших на острове: диких овец. Те овцы, которые пасутся на склонах Луйтла-Дуймуна в наши дни – домашние: фермеры привозят их в теплый сезон, а осенью забирают обратно.



Другие обитатели острова – морские птицы, вьющие здесь гнезда: буревестники, тупики и другие. С развитием туризма остров стал привлекать к себе большое внимание (даже несмотря на то, что на него сложно попасть). Только в спокойную погоду можно безопасно подойти к его берегам, не имеющим гавани, а затем забраться по веревкам, натянутым владельцами овец.



Впрочем, в 1918 году неприступный Луйтла-Дуймун стал приютом для шестерых моряков, чей корабль «Каспер» потерпел крушение у самых берегов острова. Команде удалось поймать пару овец и птицу – и продержаться в хижине на острове 17 дней, пока жители Сувуроя не пришли к ним на помощь.



Поскольку на Луйтла-Дуймуне нет сотовой связи, электричества и интернета, сюда иногда приезжают люди, желающие тишины и умиротворения. Остальные туристы делают красочные снимки с воды или побережья расположенных неподалеку островов.



Узнайте, насколько овцы важны для Фарерского архипелага.