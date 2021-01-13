Самый опасный осьминог в мире

Название рода связано с необычной окраской животного: синие кольца на желтой коже. Hapalochlaena — это хищные осьминоги, которые обитают в прибрежных водах Японии и Австралии. Они очень агрессивны и ядовиты. Один из компонентов яда, тетродотоксин, вызывает паралич двигательных отделов нервной системы, остановку дыхания и, как следствие, остановку сердца. Главная опасность заключается в том, что противоядие не найдено до сих пор.

Понять, когда не стоит прикасаться к осьминогу, не сложно. В раздраженном состоянии цвет его кожи приобретает коричневый оттенок, а синие кольца становятся еще ярче и начинают переливаться.