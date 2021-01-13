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National Geographic Россия №205, декабрь-январь
National Geographic Traveler № 5 (77), ноябрь 2020 – январь 2021
Спецпроект «Россия без мусора»
Природа

Самый опасный осьминог в мире

Дарья Желнина
13 января 2021
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Синекольчатый осьминог (Hapalochlaena) – самый опасный представитель семейства
Фото: Eugene Lim/Flickr.com
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Hapalochlaena
Фото: Rickard Zerpe/Flickr.com
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Hapalochlaena
Фото: Eugene Lim/Flickr.com
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Hapalochlaena
Фото: Angell Williams/Flickr.com
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Hapalochlaena
Фото: Angell Williams/Flickr.com
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Hapalochlaena
Фото: Angell Williams/Flickr.com
Синекольчатый осьминог (Hapalochlaena) – самый опасный представитель отряда.

Название рода связано с необычной окраской животного: синие кольца на желтой коже. Hapalochlaena — это хищные осьминоги, которые обитают в прибрежных водах Японии и Австралии. Они очень агрессивны и ядовиты. Один из компонентов яда, тетродотоксин, вызывает паралич двигательных отделов нервной системы, остановку дыхания и, как следствие, остановку сердца. Главная опасность заключается в том, что противоядие не найдено до сих пор.

Понять, когда не стоит прикасаться к осьминогу, не сложно. В раздраженном состоянии цвет его кожи приобретает коричневый оттенок, а синие кольца становятся еще ярче и начинают переливаться.

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