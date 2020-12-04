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National Geographic Россия №204, ноябрь
National Geographic Traveler № 4 (76), сентябрь-октябрь
Экспедиция «9 легенд Русского Севера»
Природа

Самый старый заповедник России

Людмила Ремизова
04 декабря 2020
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Фото: zapovednoe-podlemorye.ru
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Фото: zapovednoe-podlemorye.ru
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Именно соболь положил начало созданию целой сети охраняемых природных территорий в России. Фото из статьи «След соболя».
Фото: Сергей Горшков
Баргузинский заповедник является старейшим в России.

Баргузинский заповедник в Бурятии — это не только самый первый заповедник в России, но и единственный государственный заповедник, учрежденный до Октябрьской революции, а именно 29 декабря 1916 года (11 января 1917 года по новому стилю). Теперь в день его «рождения», 11 января, отмечается также День заповедников и национальных парков России.

Поводом для создания охраняемой территории на склонах Баргузинского хребта и побережье Байкала стало катастрофическое сокращение популяции соболя: несмотря на развитие промышленности в начале XX века, экспорт пушнины оставался важной статьей дохода государства. Этот факт вызывал беспокойство не только у ученых, но и у правительства, не говоря уже об охотниках, живших промыслом.

9 июля 1912 года был принят «Закон об установлении ограничительных по охоте на соболя мер». «Высочайшие указания» императора Николая II и постановление Совета Министров положили начало многолетней работе по спасению ценного зверя и созданию государственной системы заповедников.

За пределами России охраняемые природные территории появились еще раньше: первым стал Йеллоустонский национальный парк в США, который был учрежден 1 марта 1872 года.

Узнайте, как в Якутии был создан заповедник «Медвежьи острова».

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