Сараево возглавило рейтинг столиц с самым загрязненным воздухом

По данным метеорологов, такая ситуация в Сараево сложилась из-за статически-стабильной атмосферы, обусловленной антициклонным полем без перепадов давления. Чтобы воздух очистился, нужен сильный ветер, которого в столице Боснии и Герцеговины сейчас нет. По прогнозам Метеорологической службы Германии и Европейского центра среднесрочного прогноза погоды, экстремальные погодные условия в Сараево сохранятся по крайней мере до 18 января.

Ниже вы можете посмотреть актуальный рейтинг стран по степени загрязнения воздуха. Босния и Герцеговина на 11-м месте, Российская Федерация — на 16-м, Украина — на 18-м. Чем выше показатель — тем хуже качество воздуха. На карте The World Air Quality Index можно ознакомиться с текущим состоянием воздуха практически по всему миру, а на aqicn.org/city - найти свой город с динамикой качества воздуха.