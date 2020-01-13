Сараево возглавило рейтинг столиц с самым загрязненным воздухом

Власти кантона Сараево объявили чрезвычайную ситуацию в связи с резким повышением уровня загрязнения воздуха в столице Боснии. Согласно данным The World Air Quality Index — крупнейшего онлайн-мониторинга воздуха — с вечера 10 января и на протяжении двух следующих дней Сараево лидировал в списке самых загрязненных столиц мира с индексом качества воздуха (AQI), достигающим 464. В понедельник, 13 января ситуация только ухудшилась — содержание в воздухе мелкодисперсных частиц РМ10 увеличилось до 777. Такие значения классифицируются как опасные даже для полностью здоровых людей.
Власти настоятельно рекомендуют гражданам избегать любых мероприятий на открытом воздухе, не использовать вытяжки, не проветривать дома, ограничить или полностью отказаться от использования транспорта, приобретать специальные защитные маски.
Водителям рекомендуется переключить на автомобилях вентиляционную систему в режим рециркуляции и не использовать воздухозаборник снаружи.
Air in #sarajevo pic.twitter.com/giTPQybUuK— Faris Čengić (@CengicFaris) January 10, 2020
Family pack #sarajevo pic.twitter.com/FdKE9Xr6vO— EJ (@EdisPG) January 11, 2020
Good morning from the most air polluted city, still leading the world #Sarajevo. pic.twitter.com/No1BAWz7xX— Aldin 🇧🇦 (@aldin_ww) January 12, 2020
По данным метеорологов, такая ситуация в Сараево сложилась из-за статически-стабильной атмосферы, обусловленной антициклонным полем без перепадов давления. Чтобы воздух очистился, нужен сильный ветер, которого в столице Боснии и Герцеговины сейчас нет. По прогнозам Метеорологической службы Германии и Европейского центра среднесрочного прогноза погоды, экстремальные погодные условия в Сараево сохранятся по крайней мере до 18 января.
Ниже вы можете посмотреть актуальный рейтинг стран по степени загрязнения воздуха. Босния и Герцеговина на 11-м месте, Российская Федерация — на 16-м, Украина — на 18-м. Чем выше показатель — тем хуже качество воздуха. На карте The World Air Quality Index можно ознакомиться с текущим состоянием воздуха практически по всему миру, а на aqicn.org/city - найти свой город с динамикой качества воздуха.
Тем не менее, ситуация в Сараево не делает этот город самым загрязненным в долгосрочной перспективе. Список самых загрязненных городов стабильно возглавляют индийские мегаполисы. Так, в Мумбае на утро понедельника AQI составлял 824. Из-за пожаров напряженная ситуация с загрязнением воздуха наблюдается и в Австралии, особенно на юго-востоке страны.