Сбежавшая из дома хаски подружилась с лесным обитателем: фото

В один из дней жительница канадской провинции Манитоба Рейчел Ховатт (Rachel Howatt) обнаружила пропажу своей собаки — хаски по кличке Кода. Поиски к успеху не привели, однако через пару дней хаски сама вернулась домой живой и невредимой. «Она очень умная, и я не сомневалась, что она найдет дорогу обратно», — говорит Рейчел.

Позже она решила проверить камеры наблюдения, установленные ее соседкой в лесу. Результат оказался ошеломляющим: Кода проводила время в компании оленя. Он совсем не пугается собаки — напротив, они мирно гуляют вместе, лежат, смотрят вдаль и даже соприкасаются носами.



