Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №194, ноябрь 2019
National Geographic Traveler №72, ноябрь 2019 – январь 2020
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Природа

Сбежавшая из дома хаски подружилась с лесным обитателем: фото

Анастасия Баринова
27 ноября 2019
53274677_10211322667660972_1926487686332284928_o.jpg
Фото: Rachel Howatt/Facebook
52762291_10211322665300913_6346236353650360320_o.jpg
Фото: Rachel Howatt/Facebook
53020335_10211322666060932_892414820228268032_o.jpg
Фото: Rachel Howatt/Facebook
Камеры наблюдения запечатлели необычную парочку.

В один из дней жительница канадской провинции Манитоба Рейчел Ховатт (Rachel Howatt) обнаружила пропажу своей собаки — хаски по кличке Кода. Поиски к успеху не привели, однако через пару дней хаски сама вернулась домой живой и невредимой. «Она очень умная, и я не сомневалась, что она найдет дорогу обратно», — говорит Рейчел.

Позже она решила проверить камеры наблюдения, установленные ее соседкой в лесу. Результат оказался ошеломляющим: Кода проводила время в компании оленя. Он совсем не пугается собаки — напротив, они мирно гуляют вместе, лежат, смотрят вдаль и даже соприкасаются носами.

Судя по снимкам, животные провели вместе не менее 12 часов. Посмотрите, как хаски дружат с котенком.