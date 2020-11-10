Считавшийся вымершим паук прятался на военной базе в Великобритании

А. fabrilis относится к паукообразным, которые охотятся на свою добычу, а не заманивают ее в паутину. Этот паук ведет ночной образ жизни, что затрудняло его обнаружение в последние годы.

Уэйт использовал аэрофотосъемку военной базы, чтобы найти голые участки, где пауки любят охотиться. Его поиски в этих песчаных местах окупились после многих бесплодных ночей.

Уэйт нашел несколько пауков-самцов, одну самку и, возможно, несколько молодых особей, хотя последних было трудно окончательно идентифицировать.

У взрослых пауков пушистое тело серо-коричневого цвета. Они могут плести паутину, но вместо того, чтобы использовать ее в качестве ловушки, они выстилают нитями вырытые норы, чтобы впасть в спячку на зиму. В Европе этот паук распространен в прибрежных песчаных дюнах Нидерландов и Дании.

Surrey Wildlife Trust мониторит тысячи гектаров неосвоенных земель в районе Суррея. Объекты Министерства обороны — отличное прибежище для различных животных, потому что эти места остаются относительно нетронутыми, за исключением проводимых там военных учений.

Из соображений безопасности исследователи не раскрывают точное место, где они нашли больших пауков-лисиц, но сообщается, что там же в обилии были найдены местные виды птиц, змей, ящериц и бабочек.

Теперь Уэйт планирует продолжить свое исследование пауков, чтобы оценить размер их популяции.

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