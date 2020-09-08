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Природа

Секретное оружие голотурий: видео

Софья Демьянец
08 сентября 2020
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Все морские огурцы – жители океана, однако одни обитают на мелководье, а другие – на глубине
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На теле голотурии нередко собирают пищу креветки-чистильщики
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Морские огурцы пугают врагов своими внутренними органами.

Это беззащитное на вид существо — морской огурец, или голотурия — обладает «секретным оружием», которое использует в случае опасности. Так, некоторые виды морских огурцов, заметив неприятеля, могут сильно сокращаться, и тогда через разрыв стенки (боковой оболочки тела животного) или анальное отверстие выбрасывается часть внутренностей, прежде всего, кишечник и половые органы. Выпустив свои органы, голотурия может ранить противника или просто сбить его столку, а все недостающие части тела она быстро восстановит.

Обычно голотуриям приходится защищаться от рыб и других морских животных, которые пытаются ими полакомиться. Сами же морские огурцы ловят с помощью своих клейких щупалец планктонных животных. А некоторые из них питаются мелкими животными, водорослями и органическими остатками, собирая их со дна вместе с илом и песком. В кишечнике «огурцов» из этой смеси выбираются питательные вещества, а все ненужное выходит обратно наружу. К слову, в наземных экосистемах таким же образом питаются дождевые черви.

Интересно, что морские огурцы могут размножаться как бесполым, так и половым путем. Половое размножение является для них более типичным. В воду выпускаются яйца и сперма, и, когда они смешиваются, происходит оплодотворение. А во время бесполого размножения тело морского огурца делится на несколько частей, из которых затем вырастают новые голотурии.

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