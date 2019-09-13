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Природа

Секреты питания жука-могильщика

Анастасия Баринова
13 сентября 2019
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Фото: Mamoru Takata/cell.com
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Фото: Mamoru Takata/cell.com
Как сказать по-жучиному «Кушать подано»? Мертвоеды придумали оригинальный способ!

В семейство жуков-мертвоедов входит могильщик четырёхточечный (лат. Nicrophorus quadripunctatus). Это насекомое длиной до 24 мм питается падалью, закапывая в почву трупы мелких животных. Сюда же жуки откладывают яйца, после чего остаются с ними: оберегают их от хищников, избыточной влаги и плесени.

Из яиц выходят личинки с 6 малоразвитыми ногами и группами из 6 глазков с каждой стороны. До их первой линьки взрослые заботятся о них: растворяют пищеварительными ферментами ткани трупа, готовя для них питательный «бульон».

Японские учёные обратили внимание на то, что личинки едят строго через определенные промежутки времени (три раза в час), и задались вопросом: как же формируется это расписание. Проанализировав все газы и жидкости, выделяемые жуками, биологи обнаружили среди них газообразное вещество 2-феноксиэтанол. Этот феромон оказался сигналом к началу кормления: когда экспериментаторы подвесили пропитанную им бумагу, личинки тут же подняли переднюю часть тела, готовясь принимать пищу

Ученые объясняют необходимость сигнала двумя причинами. Пока еда еще «не готова» (не достаточно обработана пищеварительными ферментами), голодные личинки не будут тратить лишнюю энергию, выпрашивая ее. Кроме того, призыв к трапезе исключает каннибализм: в противном случае нетерпеливые детеныши могут поедать своих сестер и братьев.

Подводя итоги работы, биологи высоко оценивают этот механизм. У птиц его нет, и в результате наиболее громко кричащий птенец получает больше пищи, лишая корма остальных и достовляя изрядные хлопоты родителям.

Посмотрите, как быстро личинки уничтожают пиццу.

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