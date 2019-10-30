Секреты рыбной ловли от леопарда: видео

Туристы в Национальном парке Крюгера стали свидетелями того, как леопард добывает себе еду. Сама по себе охота большой кошки – интересное зрелище, но в данном случае и техника, и пища были крайне необычны: вместо охоты леопард на глазах у туристов занялся рыбалкой.
Сначала люди заметили небольшую лужу – ее было сложно назвать озером, хотя в прошлом она им была. Из-за продолжительной засухи вода почти ушла и сейчас бурлила от множества оставшихся там барбусов, или усачей, – рыб из семейства карповых. Затем к воде начал приближаться леопард, но его что-то его отвлекло, и хищник ушел.
Туристы проявили терпение: вероятность того, что пятнистый кот вернется за легкой добычей, была весьма высока. Так и оказалось: уже спустя десять минут леопард подошел к самой кромке озерца, а затем попытался схватить одну из рыб. Барбусы забились в воде, обдав рыбака целым фонтаном грязных брызг, но тот так просто не сдался, на мгновение «нырнул» головой в середину лужи и выпрямился уже с добычей в зубах.
На следующее утро туристы снова оказались неподалеку и заметили леопарда, который направлялся к лежащему на песке усачу (на видео – с 1:03). Была ли это та самая пойманная рыба или новая, неизвестно, но кошка, определенно, оказалась та же самая: от морды до хвоста она была покрыта засохшей грязью от вчерашней рыбалки. Немного повременив, леопард унес добычу в тень под деревом, практически спотыкаясь о ее волочащийся по земле хвост – настолько огромной оказалась добыча, – и приступил к трапезе.
Посмотрите, как леопард делится едой с гиенами.