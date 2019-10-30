Секреты рыбной ловли от леопарда: видео

Туристы в Национальном парке Крюгера стали свидетелями того, как леопард добывает себе еду. Сама по себе охота большой кошки – интересное зрелище, но в данном случае и техника, и пища были крайне необычны: вместо охоты леопард на глазах у туристов занялся рыбалкой.



Сначала люди заметили небольшую лужу – ее было сложно назвать озером, хотя в прошлом она им была. Из-за продолжительной засухи вода почти ушла и сейчас бурлила от множества оставшихся там барбусов, или усачей, – рыб из семейства карповых. Затем к воде начал приближаться леопард, но его что-то его отвлекло, и хищник ушел.



Туристы проявили терпение: вероятность того, что пятнистый кот вернется за легкой добычей, была весьма высока. Так и оказалось: уже спустя десять минут леопард подошел к самой кромке озерца, а затем попытался схватить одну из рыб. Барбусы забились в воде, обдав рыбака целым фонтаном грязных брызг, но тот так просто не сдался, на мгновение «нырнул» головой в середину лужи и выпрямился уже с добычей в зубах.