Секреты тяжкой диеты морских слонов

Добывая пищу, самки ныряют в мезопелагическую зону океана на глубину от 200 до 1000 метров, чтобы съесть всего одну рыбку весом менее 10 граммов! Так они делают постоянно на протяжении 20-24 часов, и эти энергозатраты совершенно несопоставимы с результатом. Кроме того, непонятно, как животные остаются столь крупными, находясь на такой «диете».

Задавшись этими вопросами, британские ученые занялись поиском ответа. Они оснастили 48 самок морского слона регистраторами данных, которые отслеживали самые разные аспекты: от местоположения и глубины – до движения челюсти и плавучести, что позволяет оценить скорость набора жира. Регистраторы также записывали видео для идентификации типа добычи. Исследование велось во время двухмесячных миграций в северо-восточной части Тихого океана в период с 2011 по 2018 годы.