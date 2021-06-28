Секреты тяжкой диеты морских слонов

Морские слоны (Mirounga) относятся к наиболее крупным представителям отряда хищных млекопитающих. Самцы вырастают до пяти метров и весят около трех тонн, самки – до 3,5 метра при весе в тысячу кг. Встречаются и шестиметровые особи, а свое имя эти тюлени получили не только за габариты, но и благодаря хоботообразному носу у самцов.
Добывая пищу, самки ныряют в мезопелагическую зону океана на глубину от 200 до 1000 метров, чтобы съесть всего одну рыбку весом менее 10 граммов! Так они делают постоянно на протяжении 20-24 часов, и эти энергозатраты совершенно несопоставимы с результатом. Кроме того, непонятно, как животные остаются столь крупными, находясь на такой «диете».
Задавшись этими вопросами, британские ученые занялись поиском ответа. Они оснастили 48 самок морского слона регистраторами данных, которые отслеживали самые разные аспекты: от местоположения и глубины – до движения челюсти и плавучести, что позволяет оценить скорость набора жира. Регистраторы также записывали видео для идентификации типа добычи. Исследование велось во время двухмесячных миграций в северо-восточной части Тихого океана в период с 2011 по 2018 годы.
Было зарегистрировано более пяти миллионов случаев кормления. Для того, чтобы набрать больше калорий, чем было сожжено, в среднем одна особь ныряла от 80 до 100% дня, совершая около 60 погружений в день и съедая от 1000 до 2000 рыб.
Морские слоны не способны к эхолокации или питанию через «фильтр», как другие крупные морские млекопитающие, и, судя по всему, они нашли свой уникальный эволюционный путь, увеличивший способность глубоко нырять без лишних энергозатрат. Зато такой способ позволяет им не вести конкурентную борьбу с хищниками, которые питаются у поверхности воды.
Однако «узкая поведенческая ниша» серьезно ограничивает этих животных в возможностях адаптации к изменениям климата: круглосуточный поиск пищи означает, что морские слоны уязвимы перед сокращением количества добычи.
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