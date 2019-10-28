Селфи с гориллами оказались опасны для самих горилл

Горные гориллы (лат. Gorilla beringei beringei) обитают в лесах Демократической Республики Конго (ДРК), Руанды и Уганды. Они находятся под угрозой исчезновения: в общей сложности насчитывается не более 1000 особей. Но если для других уязвимых и вымирающих видов животных основными причинами сокращения популяции являются браконьерство и уничтожение естественной среды обитания, но гориллы сталкиваются с еще одной серьезной опасностью: инфекциями, которые приносят с собой туристы в места их обитания.



Для защиты горилл созданы заповедники, и для финансирования природоохранных программ здесь необходимо развивать туризм. Посетителям строго запрещено приближаться к гориллам ближе, чем на семь метров и обязательно носить защитные маски, но это правило нередко нарушается, а в результате люди передают гориллам опасные вирусы. Сами они имеют к ним иммунитет, но остаются носителями заболеваний в «спящей» форме.



Недавно среди горилл Руанды вспыхнула эпидемия человеческого метапневмовируса. Это РНК-содержащий вирус, лежащий в основе развития острых респираторных инфекций у детей. Взрослым он не страшен, но организм горилл с ним бороться не умеет. Две особи по этой причине уже погибли.



Биологи из Оксфордского университета Брукс решили узнать, как гориллы получают это заболевание. Они просмотрели фотографии из сети Инстаграм о визитах в парки ДРК, опубликованные после 2013 года. Исследователи нашли 643 изображения, где расстояние между людьми и обезьянами было менее 7 метров. На 20 снимках туристы вообще оказывались в непосредственном контакте с гориллами, касаясь их, и только две трети любителей селфи с животными носили маски.