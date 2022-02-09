Семена жизни: растения под микроскопом

Рассматривая через микроскоп семена, листья и цветы съедобных растений, мы задумались о том, как защитить сельское хозяйство от климатических угроз.

Эти черно-белые изображения получены благодаря сканирующему электронному микроскопу, который исследует объекты, облучая их точка за точкой направленным пучком электронов.

Пыльник цветной капусты (на фото выше)

Спрос на кудрявую капусту взлетел в 2010-х, когда ее стали продвигать как модный «суперфуд». Однако выращивание любой культуры в больших масштабах вредит почве – и кудрявая капуста (в магазинах продается под названием «кейл») не исключение.

Чтобы противостоять эрозии и возвращать в почву больше углерода, фермеры все чаще прибегают к методам так называемого регенеративного сельского хозяйства, например высевая сидераты и отказавшись от вспашки.

Цветок подсолнечника

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Шипастые пыльцевые зерна покрывают один из множества маленьких цветков, составляющих соцветие подсолнечника.

Это растение обладает феноменальной устойчивостью к засухе, жаре, засолению почв и болезням. Генетики изучают геном подсолнечника, чтобы понять, как растение справляется с неблагоприятными условиями. Семена диких видов собирают и хранят в надежде, что они помогут будущим поколениям прокормиться в условиях климатических изменений.

Иногда подсолнечник (в сочетании с растениями-сидератами) специально включают в севооборот, чтобы защитить почву от истощения и эрозии, а также снизить потребность в пестицидах.

Лист дикой моркови

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В чрезвычайно жарких условиях корнеплод моркови становится горьким и деревянистым. С ростом температуры и уровня озонового загрязнения морковь будет терять и питательную ценность. Ученые скрещивают разные поколения сортов моркови, чтобы получить более устойчивые к засухе разновидности.

Семя голубики

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Голубика все сильнее страдает от непредсказуемых засух и заморозков, но ученые считают, что эти проблемы решаемы.

Хуже обстоят дела с азиатской ягодной дрозофилой. Инвазивный вид, эти мушки любят в теплую погоду и, в отличие от других дрозофил, откладывают яйца в здоровые спелые плоды.