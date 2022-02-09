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National Geographic Россия №216, февраль 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
National Geographic Россия №216, февраль 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Природа

Семена жизни: растения под микроскопом

Текст и фото: Роберт Дэш

Фото: Роберт Дэш – популяризатор науки и фотограф, живущий близ Сиэтла.

Пыльник кудрявой капусты, увеличение в 240 раз

Фото: Роберт Дэш – популяризатор науки и фотограф, живущий близ Сиэтла.

Рассматривая через микроскоп семена, листья и цветы съедобных растений, мы задумались о том, как защитить сельское хозяйство от климатических угроз.

Эти черно-белые изображения получены благодаря сканирующему электронному микроскопу, который исследует объекты, облучая их точка за точкой направленным пучком электронов. 

Пыльник цветной капусты (на фото выше)

Спрос на кудрявую капусту взлетел в 2010-х, когда ее стали продвигать как модный «суперфуд». Однако выращивание любой культуры в больших масштабах вредит почве – и кудрявая капуста (в магазинах продается под названием «кейл») не исключение.

Чтобы противостоять эрозии и возвращать в почву больше углерода, фермеры все чаще прибегают к методам так называемого регенеративного сельского хозяйства, например высевая сидераты и отказавшись от вспашки.

Цветок подсолнечника

Увеличение в 700 раз

Шипастые пыльцевые зерна покрывают один из множества маленьких цветков, составляющих соцветие подсолнечника.

Это растение обладает феноменальной устойчивостью к засухе, жаре, засолению почв и болезням. Генетики изучают геном подсолнечника, чтобы понять, как растение справляется с неблагоприятными условиями. Семена диких видов собирают и хранят в надежде, что они помогут будущим поколениям прокормиться в условиях климатических изменений.

Иногда подсолнечник (в сочетании с растениями-сидератами) специально включают в севооборот, чтобы защитить почву от истощения и эрозии, а также снизить потребность в пестицидах.

Лист дикой моркови

Увеличение в 300 раз

В чрезвычайно жарких условиях корнеплод моркови становится горьким и деревянистым. С ростом температуры и уровня озонового загрязнения морковь будет терять и питательную ценность. Ученые скрещивают разные поколения сортов моркови, чтобы получить более устойчивые к засухе разновидности. 

Семя голубики

Увеличение в 300 раз

Голубика все сильнее страдает от непредсказуемых засух и заморозков, но ученые считают, что эти проблемы решаемы.

Хуже обстоят дела с азиатской ягодной дрозофилой. Инвазивный вид, эти мушки любят в теплую погоду и, в отличие от других дрозофил, откладывают яйца в здоровые спелые плоды.

National Geographic Россия №216, февраль 2022

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