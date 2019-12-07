Сердцебиение Даурских степей: пульсирующие озера

Последний максимум уровня Торейских озер был отмечен в 1999 году. С тех пор идет постепенное высыхание. Озеро Барун-Торей в 2008 году высохло полностью, его несколько раз незначительно наполняли дожди, но сейчас на его месте – степь. Озеро Зун-Торей, изначально более глубокое, сейчас досыхает.

Как исчезает озеро? Сначала уходит вода, оставляя грязевые мелководья, обнажая каменистые участки. Природа не терпит пустоты: уже на следующий год эти пустоши начинают зарастать сперва околоводной, а затем галофитной (солелюбивой) и степной флорой. Серебристые осоки сменяются хрустящими солянками и багровой сведой, селитрянкой сибирской, степными злаками. Пояса растительности окаймляют высыхающее озеро широкими ободками разных оттенков зеленого, палевого и красного. С наступлением сухого периода растительные сообщества здесь становятся в целом беднее по видовому составу, и возможно даже образование пустынных участков с песчаными барханами.

Вслед за высыханием озер одни птицы меняют миграционные пути, другие переселяется на более удобные места гнездования. Поначалу, с исчезновением зарослей тростника эти места первыми покидают утки, лысухи, поганки и другие виды, которым нужно надежное укрытие. Затем, когда уровень воды достигает средних отметок, возникает уникальное сочетание глубины и солености, которое очень любит рдест гребенчатый – водное растение, напоминающее ковер с очень длинным ворсом. Этот рдест – излюбленный корм целой плеяды краснокнижных видов: гусей-сухоносов, даурских журавлей, стерхов. Численность этих птиц здесь сильно возрастает, но потом, увы, падает, потому что с дальнейшим высыханием озера рдесту становится здесь слишком солоно. Зато ему на смену на соленых мелководьях начинают массово размножаться водоросли-нитчатки. Кормиться ими летят утки-пеганки и нарядные рыжие огари. С падением уровня воды рано или поздно вымирает рыба, и тогда с мест снимаются те, кто держался дольше всех, – бакланы, чайки, цапли, чомги. Впрочем, по рассказам очевидцев, бакланы с трудом расставались с гнездовой колонией на Тореях и оказались способны на подвиг: родители летали за рыбой для птенцов за 60 километров в Монголию, на озеро Хух-Нур.