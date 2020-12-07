Серебристые облака – самые высокие облака в атмосфере

Иногда летом в сумеречном небе можно наблюдать редкое и живописное атмосферное явление — серебристые или мезосферные облака. Как несложно понять из названия, возникают они в мезосфере на высоте 80-85 км над земной поверхностью и потому являются самыми высокими облаками в атмосфере.

Их можно увидеть обычно в летние месяцы и только тогда, когда они освещены солнцем из-за горизонта, а более низкие слои атмосферы, чем мезосфера, в это время находятся в земной тени. Впервые о серебристых облаках стало известно в 1885 году, после того, как их наблюдали Т. Бэкхаус в Германии и профессор Московского университета Витольд Цераский.

До сих пор об этом явлении немногое известно. Так, пока не ясна природа серебристых облаков, однако известно, что они состоят преимущественно изо льда. Кроме того, точно не ясно, каким образом возникают серебристые облака. Согласно одной из гипотез, летом водяной пар попадает в пограничный слой между мезосферой и термосферой. Там пар вымерзает, и появляются серебристые облака. А по другой гипотезе, водяной пар образуется, когда атомы водорода, летящие к Земле от Солнца, взаимодействуют с атомами кислорода верхних слоев атмосферы.

Интересно, что серебристые облака — это один из основных источников информации о движении воздушных масс в верхних слоях атмосферы. Это так, поскольку эти облака передвигаются крайне быстро — приблизительно со скоростью 100 м/сек.

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