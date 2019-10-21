Серия землетрясений в Калифорнии разбудила разлом, который «спал» пять веков

Разлом Гарлок простирается через северную границу пустыни Мохава примерно на 300 километров. На протяжении всей истории наблюдений разлом находился в спящем состоянии, его сдвиги не превышали 2-11 миллиметров в год. По мнению ученых, последняя заметная активность разлома произошла около 500 лет назад.

В июле в южной Калифорнии началась сейсмическая активность, получившая название «рой землетрясений Риджкреста». Регион потряс предварительный подземный толчок силой магнитудой 6,4 балла. Главный толчок магнитудой 7,1 случился спустя 36 часов и стал сильнейшим в регионе за последние два десятилетия. За ним последовало около тысячи афтершоков (менее интенсивных повторных подземных толчков).

В результате этих событий в разломе Гарлок был зафиксирован вертикальный сдвиг на два сантиметра. «Рой землетрясений Риджкреста» не только привел в движение разлом Гарлока. По словам ученых из Калифорнийского технологического института, он изменил представление о том, как обычно происходят крупные землетрясения. Последовательность Риджкреста иллюстрирует альтернативный сценарий: слабые землетрясения могут объединиться в сложную сеть и вызвать мощную встряску.