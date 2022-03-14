Серый кит прокатил лодку с туристами по волнам: видео

Похоже, удовольствие от неожиданного аттракциона получили как туристы, так и самка кита.

В сети появилось видео, на котором пассажиры лодки общаются с самкой серого кита (Eschrichtius robustus). В какой-то момент она подплывает под днище лодки, судя по всему, приподнимает ее и везет туристов по волнам на приличной скорости.

Сделавшая видео Лори Барра рассказала, что это произошло в лагуне Тихоокеанского побережья мексиканского города Герреро-Негро. В это время самки серых китов приплывают на мелководье Нижней Калифорнии и Мексики, чтобы произвести потомство.

Возможность увидеть сотни и тысячи китов привлекает множество туристов, которые могут пообщаться с дружелюбными морскими млекопитающими. После того, как детеныши вырастают достаточно, чтобы выдержать длительное путешествие, киты мигрируют на север к берегам Аляски.

«Я играла с этим серым китом в лагуне Герреро-Негро более двух часов. Она с большим удовольствием подплывала ко всем нам, чтобы мы могли погладить и поцеловать ее. Дважды она осторожно поднимала нашу лодку на спину и плыла вместе с нами. Я много раз была в таких местах, но ни разу не сталкивалась с подобным», – рассказала Барра.

По ее словам, животное, должно быть, весило около 30 тонн и было вдвое больше лодки по размерам.

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До начала активного китобойного промысла в середине XIX века в «родильные» лагуны возле Калифорнии мигрировало около 20 тысяч серых китов ежегодно. Массовый убой животных привел к тому, что их осталось всего около 250 к середине 1930-х годов.

В 1937 году Мексика и США приняли международные законы для защиты китов. Международное соглашение 1938 года защищает всех представителей вида, где бы они ни находились. Нынешняя калифорнийская популяция серых китов сейчас сопоставима с той, что была 170 лет назад.