Северные гладкие киты в беде: почему и что с этим делать

Северные гладкие киты (лат. Eubalaena glacialis) относятся к роду южных китов, включающему также южных гладких китов и японских китов. Все представители этого рода довольно дружелюбны и не боятся человека – возможно, именно поэтому сейчас северных гладких китов почти истребили. Их совсем не осталось в восточных регионах Атлантического океана, и сейчас они встречаются лишь в западной его части. Северные гладкие киты внесены в Международную Красную книгу как вымирающий вид: в дикой природе их осталось около 400 особей.
У исследователей, изучающих этих китов, более чем достаточно поводов для волнения. Угрозы, с которыми животные сталкиваются каждый день, невероятно опасны для них. Вымирающие киты обитают в оживлённой части океана близ атлантического побережья. Там находится немало судоходных каналов, которые прячут в свой водной толще рыболовные сети.
На данный момент северные гладкие киты находятся в более критическом состоянии, чем их южные собратья. Южные гладкие киты (Eubalaena australis) предпочитают относительно спокойные моря к югу от экватора, а северные обычно обитают в сильно загрязнённых водах восточной части Северной Америки.
Хоть они и обитают в разных концах света, у этих двух видов очень схожая генетика и похожая история — вот только для южных китов эта история завершилась счастливым концом.
Размеры этих китов поражают, поэтому в прошлом они сразу стали жертвами китобойного промысла. Длиной примерно с автобус и весом до 70 тонн, северные гладкие киты были желанной целью для китобоев. Морские млекопитающие плавают медленно и достаточно близко к берегу, поэтому для охотников они считались лёгкой и ценной добычей. На протяжении девяти веков китобои истребляли все три вида гладких китов – северного, южного и японского (северотихоокеанского). Некоторые из этих трёх видов сократили свою популяцию до ничтожных 5% от изначального количества особей.
В 1935 году Лига Наций строго запретила охоту на всех гладких китов. С тех пор южные гладкие киты начали медленно восстанавливать свою популяцию. На данный момент насчитывается более 10 тысяч особей, и это число увеличивается каждый год примерно на 7%. Международный союз охраны природы считает, что жизни южных гладких китов ничего не угрожает.
С 1990 по 2010 год популяция северного гладкого кита тоже резко возрастала – с 270 особей до 483. Но в последнее время их число сокращается, в основном из-за того, что киты часто сталкиваются с судами и безнадёжно запутываются в рыболовных сетях.
Чтобы выяснить, почему же пути этих двух видов гладких китов разошлись, Фредрик Кристиансен, морской экофизиолог из Института перспективных исследований в городе Орхус (Дания), решил прибегнуть к помощи дронов в своём эксперименте: это позволяло следить за китами сверху, ничем их не пугая. Таким образом Фредрик собирался сравнить физиологические отличия южного гладкого кита и северного.
Уже в начале эксперимента первые результаты потрясли Кристиансена. Северные гладкие киты выглядели изнурённо и болезненно. Учёный даже назвал их «ужасающе тощими».
Такое плачевное состояние северных гладких китов, которые постоянно путаются в тяжёлых рыболовных сетях, считается основной причиной медленного размножения этих бедолаг. Процент роста популяции не увеличивался долгие годы.
«Мы считаем, что данный вид находится в бедственном положении», – отмечает соавтор исследования Питер Коркерон, глава исследовательской группы, изучающей жизнь китов в Центре Андерсона Кэбота, основанном для сохранения биоразнообразия в океанах.
«Наше исследование тоже доказывает, что северные гладкие киты находятся в беде. Если мы не вмешаемся, то через 20 лет эти киты будут записаны уже не в красной книге, а в чёрной. Поэтому нужно действовать», – добавляет Коркерон.
Размер имеет значение
В конце своего эксперимента с дронами Кристеансену удалось собрать 523 снимка северных и южных гладких китов. В это ему помогли ещё 17 исследователей. Учёные пытались запечатлеть китов на разных стадиях развития – новорождённых, молодых китов, взрослых особей и кормящих самок.
С помощью фотограмметрии, науки о вычислении размеров по фотографиям, Кристиансен и его команда проанализировали изображения, чтобы сравнить длину и ширину двух видов гладких китов – северных и южных.
Руководствуясь полученными данными, они высчитали примерный индекс массы тела или, говоря менее научным языком, относительную упитанность для взрослой и здоровой особи каждого вида.
После сравнения большого количества фотографий они обнаружили, что молодые и взрослые северные гладкие киты, а также кормящие самки, находились в значительно худшем состоянии, нежели их южные сородичи.
Опираясь на исследование, недавно опубликованное в научной статье «Marine Ecology Progress Series», команда Кристиансена сделала вывод, что в самом плачевном состоянии находятся именно самки северного гладкого кита, которые только обзавелись потомством.
В сравнении с аналогичными по размеру южными китами, они весили примерно на 20% меньше – то есть самки северного гладкого кита были легче южных на 4,5 тонны.
«Это может объяснить упадок в популяции северных гладких китов, – рассуждает Кристиансен. – Вынашивание детёныша занимает огромное количество энергии и времени (беременность длится около 12 месяцев). И чем истощённее самка кита, тем дольше она будет восстанавливаться после родов».
В последнее время северные гладкие киты обзаводятся потомством примерно раз в семь лет, а южные киты производят на свет детёнышей раз в три года.
«Чтобы оценить состояние тела у кита, для начала нужно высчитать правильный и здоровый индекс массы тела в целом у данного вида. Именно поэтому это исследование с использованием фотограмметрии невероятно важно», – отмечает Виктория Роунтри, биолог и специалист в изучении гладких китов университета Юты (США). В самом исследовании Виктория не участвовала.
Почему же они такие истощённые?
Исследование указывает на три возможных причины такой нездоровой худобы северных гладких китов.
Во-первых, как мы уже неоднократно говорили ранее, считается, что именно рыболовные сети мешают китам жить. Более 85% всех северных китов хоть раз в своей жизни запутывались в тяжёлых сетях, острой леске и в других рыболовных принадлежностях, которые не на шутку портят китам жизнь и представляют огромную угрозу их здоровью.
Между 2017 и 2020 годами из-за рыболовных принадлежностей погибли семь китов. Звучит не очень критично, но это примерно 2% от всех популяции этого вида. Напомним, что на сегодняшних день осталось всего около 400 особей, а это ничтожно мало для целого вида. За тот же период погибли ещё десять китов в результате столкновения с судами.
Во-вторых, одной из причин может быть стресс. Конечно, рыболовные снасти не всегда значат летальный исход для кита. Но запутывание в сетях, как и оглушающий шум движущегося судна — невероятный стресс для китов. В таких ситуациях морские млекопитающие теряют много калорий, и, соответственно, в весе. Это может объяснить болезненную худобу китов.
И, наконец, третья причина – глобальное потепление. Данный природный катаклизм заставил мигрировать копепод, крошечных ракообразных, на север в более холодные воды. Эти ракообразные существа являются основной пищей для северных гладких китов. В день киты должны потреблять примерно 900 килограммов ежедневно, чтобы поддерживать хорошее физическое состояние. Из-за миграции ракообразных китам приходится мигрировать на внушительные расстояния, что увеличивает их риск столкновения с морским судном.
Есть надежда
Однако некоторые результаты исследования удивили авторов – детёныши северных гладких китов, которым было меньше четырех месяцев, находились в прекрасном состоянии, и их физическая форма и общее здоровье не уступало их южным братьям. Но, к сожалению, молодые особи северных китов уже выглядели намного хуже и болезненнее, чем южные.
Это говорит о том, что если воздействие антропогенного фактора (рыболовные принадлежности, громкий гул и шум морских судов) на северных гладких китов хоть немного сократится, то детёныши могли бы развиваться лучше и быть более здоровыми.
В настоящее время рассматриваются несколько судебных исков – против Федеральных агентств, включая Национальную службу морского рыболовства, а также против штата Массачусетс. Основная цель – повысить степень защиты северных гладких китов, которые находятся на грани исчезновения, и уберечь их от смерти в рыболовных сетях, используемых для ловли омаров и лобстеров.
«Когда ты видишь трёхмесячного детёныша кита, который по размерам уже немногим отличается от своей матери, сложно вообразить, как новоиспечённая мать сможет выжить, нянчась с таким богатырём, который не отплывает от неё ни на метр, – отмечает Кристиансенс. – Только тогда ты понимаешь, насколько это тяжело. Поэтому нужно сделать всё, чтобы им помочь».