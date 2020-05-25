Северные гладкие киты в беде: почему и что с этим делать

Северные гладкие киты (лат. Eubalaena glacialis) относятся к роду южных китов, включающему также южных гладких китов и японских китов. Все представители этого рода довольно дружелюбны и не боятся человека – возможно, именно поэтому сейчас северных гладких китов почти истребили. Их совсем не осталось в восточных регионах Атлантического океана, и сейчас они встречаются лишь в западной его части. Северные гладкие киты внесены в Международную Красную книгу как вымирающий вид: в дикой природе их осталось около 400 особей.

У исследователей, изучающих этих китов, более чем достаточно поводов для волнения. Угрозы, с которыми животные сталкиваются каждый день, невероятно опасны для них. Вымирающие киты обитают в оживлённой части океана близ атлантического побережья. Там находится немало судоходных каналов, которые прячут в свой водной толще рыболовные сети.

На данный момент северные гладкие киты находятся в более критическом состоянии, чем их южные собратья. Южные гладкие киты (Eubalaena australis) предпочитают относительно спокойные моря к югу от экватора, а северные обычно обитают в сильно загрязнённых водах восточной части Северной Америки.

Хоть они и обитают в разных концах света, у этих двух видов очень схожая генетика и похожая история — вот только для южных китов эта история завершилась счастливым концом.

Размеры этих китов поражают, поэтому в прошлом они сразу стали жертвами китобойного промысла. Длиной примерно с автобус и весом до 70 тонн, северные гладкие киты были желанной целью для китобоев. Морские млекопитающие плавают медленно и достаточно близко к берегу, поэтому для охотников они считались лёгкой и ценной добычей. На протяжении девяти веков китобои истребляли все три вида гладких китов – северного, южного и японского (северотихоокеанского). Некоторые из этих трёх видов сократили свою популяцию до ничтожных 5% от изначального количества особей.

В 1935 году Лига Наций строго запретила охоту на всех гладких китов. С тех пор южные гладкие киты начали медленно восстанавливать свою популяцию. На данный момент насчитывается более 10 тысяч особей, и это число увеличивается каждый год примерно на 7%. Международный союз охраны природы считает, что жизни южных гладких китов ничего не угрожает.

С 1990 по 2010 год популяция северного гладкого кита тоже резко возрастала – с 270 особей до 483. Но в последнее время их число сокращается, в основном из-за того, что киты часто сталкиваются с судами и безнадёжно запутываются в рыболовных сетях.