Северный Ледовитый океан дважды был заполнен пресной водой: новое исследование

Северный Ледовитый океан был покрыт шельфовым льдом толщиной до 900 метров и был полностью заполнен пресной водой как минимум дважды за последние 150 000 лет. Это открытие, опубликованное в последнем номере журнала Nature, является результатом длительного исследования ученых из Центра полярных и морских исследований им. Гельмгольца Института Альфреда Вегенера (AWI) и Центра морских экологических наук MARUM при Бременском университете.

С помощью подробного анализа состава морских отложений ученые смогли продемонстрировать, что Северный Ледовитый океан, а также северные моря не содержали морской соли как минимум в два ледниковых периода. Вместо этого эти океаны были заполнены большим количеством пресной воды под толстым ледяным щитом.

Затем эта вода проникала в Северную Атлантику за очень короткие периоды времени. Такие внезапные поступления пресной воды могут объяснить быстрые климатические колебания, которым ранее не было найдено удовлетворительного объяснения.

Около 60 000–70 000 лет назад, в особенно холодную часть последнего ледникового периода, большие части Северной Европы и Северной Америки были покрыты ледяными щитами. Европейский ледяной щит простирался на расстояние более 5000 километров от Ирландии и Шотландии через Скандинавию до восточного края Карского моря.