Щенок питбуля спас детей от ядовитой змеи ценой своей жизни

В американском штате Флорида щенок питбуля спас двух детей от ядовитой змеи. Мальчики чистили миску для воды во дворе дома, когда к ним незаметно подползла ядовитая коралловая змея. Игравший рядом восьмимесячный Зевс вовремя заметил опасность и бросился на змею. Он оторвал ей голову, однако та в ходе схватки успела несколько раз его укусить. Зевса немедленно доставили в клинику, где дважды ввели противоядие, но на следующий день поступило известие о его смерти.
Родители мальчиков называют щенка «самым преданным псом» и «послом породы питбуль». По их словам, от невосполнимой потери страдают не только они сами и дети, но и остальные домашние питомцы.
В состав семейства коралловых змей (лат. Elapidae) входит 347 видов. Среди североамериканских змей они считаются особенно опасными, однако трагических случаев происходит не так много: в основном по причине того, что они населяют безлюдные области, а при встрече с человеком стараются скрыться. Тем не менее в стране ежегодно фиксируется до 25 укусов.
В яде коралловых змей содержится мощный нейротоксин, который парализует дыхательные мышцы. Для спасения жизни требуется не только противоядие, но и искусственное дыхание; в противном случае дыхательная недостаточность может произойти в течение часов после укуса.
В настоящее время мер эффективной защиты от коралловых змей нет: выпуск специального противоядия прекратился из-за низкого спроса, а лекарства общего спектра не всегда помогают. Вероятно, по этой причине, а также из-за большой дозы яда, которую собака получила во время борьбы, спасти ее не удалось.