Щенок питбуля спас детей от ядовитой змеи ценой своей жизни

В состав семейства коралловых змей (лат. Elapidae) входит 347 видов. Среди североамериканских змей они считаются особенно опасными, однако трагических случаев происходит не так много: в основном по причине того, что они населяют безлюдные области, а при встрече с человеком стараются скрыться. Тем не менее в стране ежегодно фиксируется до 25 укусов.



В яде коралловых змей содержится мощный нейротоксин, который парализует дыхательные мышцы. Для спасения жизни требуется не только противоядие, но и искусственное дыхание; в противном случае дыхательная недостаточность может произойти в течение часов после укуса.



В настоящее время мер эффективной защиты от коралловых змей нет: выпуск специального противоядия прекратился из-за низкого спроса, а лекарства общего спектра не всегда помогают. Вероятно, по этой причине, а также из-за большой дозы яда, которую собака получила во время борьбы, спасти ее не удалось.