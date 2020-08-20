Шесть китов погибли, выбросившись на берег в Ирландии

Шесть северных бутылконосов (Hyperoodon ampullatus) из инфраотряда китообразных погибли, выбросившись на берег на пляже в Россноулаге, графство Донегол, на северо-западном побережье Ирландии.
Как сообщает Daily Mail, еще одно животное вернулось в океан и уплыло, однако эксперты считают, что оно находится в тяжелом состоянии и имеет небольшие шансы выжить. На помощь китообразным направилась группа защитников природы, но волонтерам удалось оказать только паллиативную помощь бутылконосам. По их словам, это событие стало самым многочисленным выбросом на берег крупных млекопитающих в истории Ирландии.
Six whales die and another likely to perish in the largest live stranding of its type in Ireland's history https://t.co/wjchEXSayf— Daily Mail Online (@MailOnline) August 20, 2020
Эксперты отмечают, что гибель животных совпала с прибытием в акваторию супертраулеров, которые осенью ловят рыбу близко к поверхности и далеко от берега. Ранее в этом году в Ирландии на берег выбросился атлантический ремнезуб (Mesoplodon bidens) — еще один представитель китообразных. Специалисты полагают, что животное страдало от акустической травмы, которая часто вызывается деятельностью человека, включая шум лодки, шум из портов и использование военно-морских радарных систем.
Ученые полагают, что определенные типы звуков могут вызвать у некоторых морских существ тревогу и панику. Кроме того, шумовые помехи мешают китообразным и дельфинам общаться между собой, тогда как эти существа в большей степени полагаются на слух, чем на зрение. От того, насколько хорошо налажена коммуникация между особями, зависит, найдет ли кит еду и партнера, сможет ли научить молодняк основным правилам охоты и выживания, не потеряет ли детеныш родителей и дойдет ли сигнал бедствия до остальных.
Также отмечается, что киты и дельфины не в состоянии отличить искусственные шумы от звуков, которые издают сородичи, поэтому неизбежно сталкиваются с судами. На сегодняшний день это одна из главных причин их гибели по всему миру.