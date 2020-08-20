Шесть китов погибли, выбросившись на берег в Ирландии

Эксперты отмечают, что гибель животных совпала с прибытием в акваторию супертраулеров, которые осенью ловят рыбу близко к поверхности и далеко от берега. Ранее в этом году в Ирландии на берег выбросился атлантический ремнезуб (Mesoplodon bidens) — еще один представитель китообразных. Специалисты полагают, что животное страдало от акустической травмы, которая часто вызывается деятельностью человека, включая шум лодки, шум из портов и использование военно-морских радарных систем.

Ученые полагают, что определенные типы звуков могут вызвать у некоторых морских существ тревогу и панику. Кроме того, шумовые помехи мешают китообразным и дельфинам общаться между собой, тогда как эти существа в большей степени полагаются на слух, чем на зрение. От того, насколько хорошо налажена коммуникация между особями, зависит, найдет ли кит еду и партнера, сможет ли научить молодняк основным правилам охоты и выживания, не потеряет ли детеныш родителей и дойдет ли сигнал бедствия до остальных.

Также отмечается, что киты и дельфины не в состоянии отличить искусственные шумы от звуков, которые издают сородичи, поэтому неизбежно сталкиваются с судами. На сегодняшний день это одна из главных причин их гибели по всему миру.