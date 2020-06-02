Шестое массовое вымирание, протекающее прямо сейчас, ускоряется
В 2015 году эколог Херардо Себальос руководил исследованием, в котором использовались консервативные оценки, чтобы выявить огромное расхождение между обычными («фоновыми») темпами исчезновения видов и потоком вымираний, которые мы наблюдаем сегодня.
Было установлено, что средняя скорость исчезновения видов позвоночных составляет два случая исчезновения на 10000 видов каждые 100 лет. В XX и XXI веках эта цифра увеличилась в 114 раз. По словам исследователей, это ярко демонстрирует, что массовое вымирание происходит прямо на наших глазах.
«Мы можем с уверенностью заключить, что современные показатели вымирания исключительно высоки, что они растут, и что они предполагают массовое вымирание — шестое в своем роде за 4,5 миллиарда лет истории Земли», — писали исследователи в 2015 году. Само шестое массовое вымирание более известно как голоценовое, так как оно совпадает с современной эпохой голоцена.
Теперь Себальос и его коллеги провели новое исследование, которое пришло к еще менее оптимистичным выводам. По словам авторов работы, и без того стремительные темпы вымирания позвоночных резко возрастут в будущем.
В ходе исследования группа использовала данные из Красного списка Международного союза охраны природы (МСОП) и Birdlife International для изучения популяций позвоночных, которые находятся на грани исчезновения, потеряв большую часть своего исторического ареала и сохранив менее 1000 живых особей по всему миру.
По данным исследователей, этому описанию соответствуют 1,7% всех наземных позвоночных или 515 видов. При этом, около половины из них имеют в популяции менее 250 особей.
Еще 388 видов чувствуют себя немного лучше, сохранив от 1000 до 5000 особей в популяции. Однако 326 из них обитают в тех же регионах, что и упомянутые выше 515 видов. Это говорит о том, что они, вероятно, будут подвержены тем же угрозам, включая дестабилизацию экосистем, разрушению пищевых цепочек, обезлесение, загрязнение и другие факторы человеческого воздействия.
Ученые поясняют, что тесное экологическое взаимодействие видов, находящихся на грани исчезновения, приводит к совместному вымиранию. То есть одно исчезновение порождает другое.
Такие «каскады исчезновений», вызванные потерей некоторых ключевых видов в экосистемах, являются широко известным явлением в экологии и оказывают сильнейшее давление на популяции животных. Поэтому, по словам авторов исследования, массовое вымирание только набирает обороты.
По словам ученых, если за весь XX век вымерло 543 вида наземных позвоночных, то за ближайшие 20 лет вымрет около 540 видов. Это означает, что темпы вымирания уже в 117 раз выше фоновой скорости и выше, чем собственные оценки исследователей пятилетней давности.
Ученые отмечают, что еще не поздно принять меры, чтобы ослабить давление человека на биосферу. Это может быть осуществлено путем введения широких запретов на торговлю дикими видами, замедления вырубки лесов и признания всех популяций животных с менее чем 5000 особей, находящимися под угрозой исчезновения.
Ученые соглашаются, что этот вопрос является наиболее насущной экологической проблемой, но решить его можно только правильно расставив приоритеты.
«Трагедия заключается в том, что у нас есть знания, чтобы спасти виды от вымирания, и сделать это дешево в глобальном контексте. Но этой задаче просто не уделяется достаточного внимания со стороны общества и правительств», — заключает эколог Крис Джонсон из Университета Тасмании в Австралии, который не принимал участия в исследовании.
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