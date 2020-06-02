Шестое массовое вымирание, протекающее прямо сейчас, ускоряется

В 2015 году эколог Херардо Себальос руководил исследованием, в котором использовались консервативные оценки, чтобы выявить огромное расхождение между обычными («фоновыми») темпами исчезновения видов и потоком вымираний, которые мы наблюдаем сегодня.

Было установлено, что средняя скорость исчезновения видов позвоночных составляет два случая исчезновения на 10000 видов каждые 100 лет. В XX и XXI веках эта цифра увеличилась в 114 раз. По словам исследователей, это ярко демонстрирует, что массовое вымирание происходит прямо на наших глазах.

«Мы можем с уверенностью заключить, что современные показатели вымирания исключительно высоки, что они растут, и что они предполагают массовое вымирание — шестое в своем роде за 4,5 миллиарда лет истории Земли», — писали исследователи в 2015 году. Само шестое массовое вымирание более известно как голоценовое, так как оно совпадает с современной эпохой голоцена.

Теперь Себальос и его коллеги провели новое исследование, которое пришло к еще менее оптимистичным выводам. По словам авторов работы, и без того стремительные темпы вымирания позвоночных резко возрастут в будущем.

В ходе исследования группа использовала данные из Красного списка Международного союза охраны природы (МСОП) и Birdlife International для изучения популяций позвоночных, которые находятся на грани исчезновения, потеряв большую часть своего исторического ареала и сохранив менее 1000 живых особей по всему миру.