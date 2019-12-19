Шимпанзе бросают камни в деревья и гудят – зачем?

Поисками причин такого поведения занялись специалисты из Института эволюционной антропологии общества Макса Планка и Университета Экс-Марсель. По результатам наблюдений стало ясно, что для своего занятия обезьяны выбирают определенные деревья. И это не просто деревья одного вида: у обезьян есть есть излюбленный ствол, к которому они приходят группой для бросания камней. У корней таких деревьев лежали целые груды булыжников.



Можно предположить, что опытным путем приматы выбирают наиболее «гулкое» дерево, и тогда швыряние камней является звуковым сигналом для других обезьян, своеобразной заявкой на территорию. Проверяя это предположение, ученые установили у нескольких деревьев микрофоны. Они также сами поупражнялись в метании камней, фиксируя, насколько звонким или приглушенным был звук, как долго слышны его отголоски.

Опробовав 13 видов деревьев, биологи согласились, что их стволы издают разные звуки – и не только в зависимости от вида. Шимпанзе не случайно предпочитали растения, имеющие открытые корни: попавший туда камень создает особенно низкую и длинную звуковую волну.



Версия о том, что это может быть сигналом для окружающих, оставляет много вопросов. Наблюдения показали, что перед тем, как бросить камень, обезьяна сама издает глубокий гудящий звук. Он не может быть слышен на нужном для сигнала расстоянии, таким образом, метание камней больше напоминает игру. Но игра в мире живой природы носит спонтанный характер и не имеет таких четких последовательностей действий.



Хотя исследование не дало однозначного ответа на поставленный вопрос, его результаты очень интересны. Если предположить, что обезьянам просто нравится определенный набор звуков – как звук собственного голоса, так и постороннего предмета – возможно, это свидетельство того, как наши предки открыли для себя искусство: музыку и пение.



Посмотрите, как шимпанзе охотятся на черепах.