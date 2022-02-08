Шимпанзе научились лечить свои раны насекомыми

Такое открытие сделала команда немецких ученых, работавших в Африке.

Ученые выяснили, что обыкновенные шимпанзе из лесов Габона — государства в Центральной Африке — прикладывают к ранам насекомых, чтобы повреждения быстрее затягивались или меньше болели. При этом шимпанзе обрабатывали насекомыми не только свои раны, но и травмы своих сородичей.

Как отмечается в статье, опубликованной в журнале Current Biology, самолечение широко распространено среди диких животных. Однако случай, зафиксированный в Габоне, является первым, когда приматы пытаются лечить раны насекомыми.

Необычные наблюдения сделала команда зоологов под руководством профессора Симоны Пики из Оснабрюкского университета в Германии. В течении 15 месяцев, с ноября 2019 по февраль 2021 года, ученые наблюдали за группой обыкновенных шимпанзе в национальном парке Лоанго на западе Габона. Ученые назвали эту группу «Рекамбо», она состоит примерно из 45 особей.

За время наблюдений 22 особи из «Рекамбо» разного пола и возраста по разным причинам получили 76 открытых ран. В 19 случаях пострадавшие приматы ловили некое насекомое, зажимали его губами, а затем помещали на открытую рану и водили им по ее поверхности. После этого шимпанзе доставали насекомое из раны. Такой «способ лечения» они могли повторять неоднократно.

Фото: Simone Pika et al. / Current Biology, 2022

Профессор Пика и ее коллеги не успели определить, каких именно насекомых шимпанзе использовали для обработки ран. Судя по всему, это были некие темные крылатые особи длиной около пяти миллиметров, которые прятались под листьями и ветками. При этом шимпанзе ни разу не съели насекомых, которыми обрабатывали поврежденные участки тела.

Специалисты пока не знают, работает ли такое самолечение, но допускают, что в телах насекомых могут содержаться некие химические соединения, которые ускоряют заживление ран или облегчают боль. Ответ на этот вопрос могут дать лишь дополнительные исследования.

А еще шимпанзе из этого же нацпарка Лоанго в Габоне нападают на горилл – нередко со смертельным исходом. И это тоже очень необычно.