Шимпанзе стирают и занимаются уборкой: видео

В общей сложности стирка заняла полчаса, и не известно, как долго она бы продолжалась — смотрители приготовили еду, и шимпанзе переключились на нее.



Эти приматы являются ближайшими родственниками человека, их отличают высокие когнитивные способности, и они способны воспроизводить множество «человеческих» действий. В другом зоопарке было снято видео, как шимпанзе чистит свою клетку, используя метлу.