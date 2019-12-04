Шимпанзе стирают и занимаются уборкой: видео

Смотрители, ухаживающие за шимпанзе в парке Lehe Ledu Theme на юго-западе Китая, решили проверить их сообразительность. Заметив, что животные с интересом наблюдают за действием людей — в частности, за стиркой — одна из сотрудниц парка положила кусочек мыла, щетку и футболку около водоема в вольере. Эксперимент оправдал все ожидания.
Увидев предметы, 18-летний самец по кличке Юхуэй (Yuhui) тут же направился к ним и стал «профессионально» стирать — он намыливал и полоскал футболку, отжимал и стирал снова. А вот его 17-летняя сестра лишь наблюдала за его занятием, расположившись на лесенке.
В общей сложности стирка заняла полчаса, и не известно, как долго она бы продолжалась — смотрители приготовили еду, и шимпанзе переключились на нее.
Эти приматы являются ближайшими родственниками человека, их отличают высокие когнитивные способности, и они способны воспроизводить множество «человеческих» действий. В другом зоопарке было снято видео, как шимпанзе чистит свою клетку, используя метлу.
По данным ученых, жилище шимпанзе даже в дикой природе чище человеческого: приматы обустраивают себе гнезда на деревьях, используя листву, которую постоянно меняют – таким образом, их постель содержит гораздо меньше фрагментов кожи и выделений – то есть бактерий – чем у людей, не так часто меняющих постельное белье.
Узнайте о других навыках шимпанзе.