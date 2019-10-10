Шина для фламинго: как люди лечат птицу с больной ногой

Фламинго (лат. Phoenicopterus) – птицы довольно примечательные не только благодаря своему цвету, но и анатомии: их гибкая шея и изящные ноги кажутся непропорционально тонкими и длинными относительно массивного тела. Обитая по берегам водоемов, фламинго нередко стоят на одной ноге как в воде, так и на суше, сохраняя в тепле вторую. Это кажется крайне неудобной и трудной позой только со стороны; от самих же птиц занятие не требует абсолютно никаких усилий: особенность их физиологии такова, что опорная нога у фламинго может долго не сгибаться, из-за чего она остается вытянутой без применения мускульной силы.



Но стоит птице получить даже небольшую травму конечности, привычный ритм ее жизни будет нарушен. В дикой природе она, вероятно, не выживет. Сложности могут поджидать ее и в зоопарке, если вовремя и правильно не провести лечение.



К счастью, специалисты умеют справляться с этой проблемой. Недавно о своих успехах рассказал зоопарк Оклахома-Сити. Еще в июне ветеринары заметили небольшую опухоль на ноге фламинго по кличке Мерри (Merry). Ей назначили лазерную физиотерапию, но полностью она с повреждением не справилась. Тогда врачи придумали конструкцию из скобы и водонепроницаемого материала, который используется в гидрокостюмах.