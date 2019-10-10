Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
Журнал №192, сентябрь 2019
Журнал №70, июнь–август 2019
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Природа

Шина для фламинго: как люди лечат птицу с больной ногой

Анастасия Баринова
10 октября 2019
flamingo_me6rry.jpg
Фото: Oklahoma City Zoo
70041794_135961534437464_7706385403954009689_n.jpg
Фото: Oklahoma City Zoo
70004458_505377830257784_8623426700087307193_n.jpg
Фото: Oklahoma City Zoo
Врачи применяют самые необычные методы.

Фламинго (лат. Phoenicopterus) – птицы довольно примечательные не только благодаря своему цвету, но и анатомии: их гибкая шея и изящные ноги кажутся непропорционально тонкими и длинными относительно массивного тела. Обитая по берегам водоемов, фламинго нередко стоят на одной ноге как в воде, так и на суше, сохраняя в тепле вторую. Это кажется крайне неудобной и трудной позой только со стороны; от самих же птиц занятие не требует абсолютно никаких усилий: особенность их физиологии такова, что опорная нога у фламинго может долго не сгибаться, из-за чего она остается вытянутой без применения мускульной силы. 

Но стоит птице получить даже небольшую травму конечности, привычный ритм ее жизни будет нарушен. В дикой природе она, вероятно, не выживет. Сложности могут поджидать ее и в зоопарке, если вовремя и правильно не провести лечение.

К счастью, специалисты умеют справляться с этой проблемой. Недавно о своих успехах рассказал зоопарк Оклахома-Сити. Еще в июне ветеринары заметили небольшую опухоль на ноге фламинго по кличке Мерри (Merry). Ей назначили лазерную физиотерапию, но полностью она с повреждением не справилась. Тогда врачи придумали конструкцию из скобы и водонепроницаемого материала, который используется в гидрокостюмах.

Возможно, однажды дополнительное укрепление можно будет снять, но уже сейчас Мерри «выписана» из больницы, она присоединилась к своим товарищам и проводит время так же, как и любая здоровая птица ее вида.

Узнайте о другом способе помощи фламинго: протезах, помогающих им ходить и удерживать равновесие.