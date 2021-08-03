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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Природа

Школа выживания: сумчатых бандикутов готовят к борьбе с инвазивными видами

National Geographic Россия
03 августа 2021
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Фото: UNSW Sydney
Ученые надеются получить более сообразительное поколение этих необычных сумчатых.

Бандикуты – это сумчатые и довольно странные зверьки (как большинство австралийских эндемиков). Еще их иногда называют сумчатыми барсуками, хотя уж на кого, а на барсуков они смахивают маловато. И еще они находятся под угрозой исчезновения. Когда-то бандикуты населяли внутренние районы Австралии, включая территорию, которая ныне представляет собой Национальный парк Стёрт. Маленькие местные сумчатые вымерли в этом регионе после настоящей инвазивной колонизации – территорию заселили кролики, кошки и лисицы, вытеснив беззащитных животных. 

Теперь популяция бандикутов была вновь возрождена в этом районе. К этому приложила руку команда Wild Deserts совместно с экологами UNSW Sydney, Ecological Horizons, Департаментом планирования, промышленности и окружающей среды штата Новый Южный Уэльс и Австралийским обществом охраны природы Таронга.

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Команда Wild Deserts освободила территорию от всех кроликов, кошек и лисиц на участке площадью в 2000 гектаров, создав «тренировочную зону», где вновь интродуцированные уязвимые виды австралийских эндемиков смогут научиться жить в дикой природе без опасностей со стороны хищников.

По задумке зоологов, когда их популяции начнут расти, животных выпустят на вторую тренировочную площадку – там уже будут хищники, и зверькам придется придумывать, как избегать этой угрозы. Конечная цель проекта – выпустить в дикую природу более «умное» поколение бандикутов и других вымерших здесь некогда млекопитающих.

«Реинтродукция этого важного вида в Национальном парке Стёрт – еще один важный шаг в нашей борьбе за то, чтобы остановить и обратить вспять волну вымирания млекопитающих. Наша цель – восстановить экосистемы, какими они были до того, как одичавшие кошки, лисы и кролики нанесли ущерб дикой природе Австралии», – Мэтт Кин, министр окружающей среды Нового Южного Уэльса.

Бандикуты – это ночные сумчатые, которые роют землю и выкапывают ямы, чтобы отыскать семена, клубни, насекомых и грибы. Этот способ пропитания помогает не только бандикутам, но и почве – так она может лучше улавливать воду и питательные вещества, способствуя общему здоровью экосистемы. 

Большинство видов бандикутов весят около килограмма. И выглядят очаровательно: у всех представителей этого отряда длинная остроконечная морда, компактное туловище, большие уши и тонкий хвост. Перемещаются они скачками подобно кенгуру. 

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UNSW Sydney Ученые выпустили группу бандикутов в дикую природу

 В мае этого года на другом участке в Новом Южном Уэльсе была выпущена в дикую природу группа тасманийских дьяволов. Эти животные вымерли на континенте еще 3000 лет назад, но теперь появилась надежда на возрождение популяции.

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