Школа выживания: сумчатых бандикутов готовят к борьбе с инвазивными видами

Бандикуты – это сумчатые и довольно странные зверьки (как большинство австралийских эндемиков). Еще их иногда называют сумчатыми барсуками, хотя уж на кого, а на барсуков они смахивают маловато. И еще они находятся под угрозой исчезновения. Когда-то бандикуты населяли внутренние районы Австралии, включая территорию, которая ныне представляет собой Национальный парк Стёрт. Маленькие местные сумчатые вымерли в этом регионе после настоящей инвазивной колонизации – территорию заселили кролики, кошки и лисицы, вытеснив беззащитных животных.

Теперь популяция бандикутов была вновь возрождена в этом районе. К этому приложила руку команда Wild Deserts совместно с экологами UNSW Sydney, Ecological Horizons, Департаментом планирования, промышленности и окружающей среды штата Новый Южный Уэльс и Австралийским обществом охраны природы Таронга.