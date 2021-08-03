Школа выживания: сумчатых бандикутов готовят к борьбе с инвазивными видами

Бандикуты – это сумчатые и довольно странные зверьки (как большинство австралийских эндемиков). Еще их иногда называют сумчатыми барсуками, хотя уж на кого, а на барсуков они смахивают маловато. И еще они находятся под угрозой исчезновения. Когда-то бандикуты населяли внутренние районы Австралии, включая территорию, которая ныне представляет собой Национальный парк Стёрт. Маленькие местные сумчатые вымерли в этом регионе после настоящей инвазивной колонизации – территорию заселили кролики, кошки и лисицы, вытеснив беззащитных животных.
Теперь популяция бандикутов была вновь возрождена в этом районе. К этому приложила руку команда Wild Deserts совместно с экологами UNSW Sydney, Ecological Horizons, Департаментом планирования, промышленности и окружающей среды штата Новый Южный Уэльс и Австралийским обществом охраны природы Таронга.
Команда Wild Deserts освободила территорию от всех кроликов, кошек и лисиц на участке площадью в 2000 гектаров, создав «тренировочную зону», где вновь интродуцированные уязвимые виды австралийских эндемиков смогут научиться жить в дикой природе без опасностей со стороны хищников.
По задумке зоологов, когда их популяции начнут расти, животных выпустят на вторую тренировочную площадку – там уже будут хищники, и зверькам придется придумывать, как избегать этой угрозы. Конечная цель проекта – выпустить в дикую природу более «умное» поколение бандикутов и других вымерших здесь некогда млекопитающих.
Бандикуты – это ночные сумчатые, которые роют землю и выкапывают ямы, чтобы отыскать семена, клубни, насекомых и грибы. Этот способ пропитания помогает не только бандикутам, но и почве – так она может лучше улавливать воду и питательные вещества, способствуя общему здоровью экосистемы.
Большинство видов бандикутов весят около килограмма. И выглядят очаровательно: у всех представителей этого отряда длинная остроконечная морда, компактное туловище, большие уши и тонкий хвост. Перемещаются они скачками подобно кенгуру.
В мае этого года на другом участке в Новом Южном Уэльсе была выпущена в дикую природу группа тасманийских дьяволов. Эти животные вымерли на континенте еще 3000 лет назад, но теперь появилась надежда на возрождение популяции.