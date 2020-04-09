Шоу с макаками в Японии: мучение или древнее искусство

В Японии существуют давние традиции использования зверей для развлечения, но, по мнению Ямадзаки, трепетное отношение к культуре не должно мешать защите обезьян-артистов от жестокого обращения. «Точно то же самое и с цирком. Если обратиться к истории этого зрелищного искусства, мы увидим, что животные подвергались чрезмерно жестокой дрессировке, и представления с обезьянами – не исключение. Но культура развивается, ведь она не высечена в камне», – уверен он.

В XXI веке вариантов сарумаваси много: от уличных фестивалей, на которых обезьяны в цветастых костюмах делают обратные сальто, до «Никко Сару-Гундан», где обезьяны-ученики притворяются, что делают математические вычисления, и играют на пианино в видео для YouTube. За 19 дней погружения в культуру сарумаваси я видела множество постановок, а в городе Уцуномия, расположенном примерно в двух часах езды к северу от Токио, посетила бар, где обезьяны в масках из папье-маше (одна из них напоминала Дональда Трампа) раздавали холодное пиво и теплые полотенца для рук.

В природе японские макаки, также известные как снежные обезьяны, довольно неприхотливы. Сегодня ни один из видов приматов, за исключением человека, не продвинулся так далеко на север. Природный парк обезьян Дзигокудани расположен на высоте 850 метров над уровнем моря в трех с половиной часах езды к северо-западу от Токио. Там и стали делать известные снимки для журналов и документальные фильмы, запечатлевшие покрытых инеем обезьян, нежащихся в термальных источниках. Было это еще до того, как толпы туристов принялись фотографировать диких животных и делать с ними селфи.