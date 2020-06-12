Шпион в колонии летучих лисиц следит, как те заботятся о детенышах: видео

Несколько лет назад телеканал BBC запустил цикл документальных фильмов о дикой природе Spy in the Wild. Съемка ведется непосредственно из гущи событий: к зверям подсаживают роботизированную модель, оснащенную видеокамерами. Внешне робот не отличается от представителей каждого из выбранных видов животных и даже может воспроизводить ряд типичных для них действий. «Внедрившись», шпион ведет съемку, что позволяет больше узнать о поведении представителей фауны собственными глазами.

В одном из новых выпусков, посвященных тропикам, в роли шпиона оказалась роботизированная летучая лисица, которую отправили в колонию этих животных из семейства крылановых (Pteropodidae). Летучие лисицы, в отличие от рукокрылых вроде летучих мышей, являются убежденными вегетарианцами: питаются мякотью и соком фруктов. А также они впечатляют размерами: размах крыльев у некоторых видов лисиц может достигать 1,5 метра.

Зависнув на дереве вниз головой, как и ее «сородичи», роболисица приготовилась записывать жизнь рукокрылых обитателей колонии на свои глаза-камеры, но сперва ей нужно было влиться в коллектив: некоторые особи уже проявили к ней интерес. На такой случай робота опрыскали запахами колонии, а также заложили в него способность издавать дружелюбные сигналы. Это помогло: вскоре летучие лисицы уже не обращали внимания на чужака, пока тот сфокусировал свое внимание на одном из самых трогательных проявлений материнства.

Летучие лисицы не расстаются со своими детенышами ни на минуту: даже когда самке крылана нужно куда-то полететь, «на борту» будет ее миниатюрная копия, вцепившаяся в маму всеми конечностями. Неудивительно, что матери неустанно заботятся о своих чадах и стараются держать их в чистоте — вот и на видео попал процесс «умывания»: самка летучей лисицы старательно вылизывала малыша, стараясь не пропустить ни сантиметра, что было довольно сложной задачей; в возрасте нескольких недель юные крыланы уже живо интересуются миром вокруг и непрерывно вертятся, мешая родительницам приводить их в порядок.