Шторм и Буря в Московском зоопарке: два верблюжонка появились на свет

В Московском зоопарке родились два детеныша двугорбых верблюдов. Самец Шторм появился на свет 8 марта от самки Альбы, а самка Буря была рождена 12 марта самкой Понкой. Верблюдицы приехали в зоопарк уже беременными в конце сентября. Сотрудники строго контролировали их состояние, оказывая помощь при необходимости.

Первую неделю сотрудники сами выкармливали Шторма, спустя неделю мать начала кормить самостоятельно. Такие затруднения – не редкость у самок, которые рожают впервые. Всё это время сотрудникам приходилось сдаивать Альбу, чтобы предотвратить застаивание молока и, как следствие, воспалительных процессов в вымени (мастита).