Швейцария выбрала животное года – им стал лесной кот

Швейцарская организация защитников природы Pro Natura объявила европейского лесного кота (лат. Felis silvestris silvestris) животным 2020 года. Хищник будет «послом» диких лесов, символизируя эффективную защиту природы.
Выбор объясняется историей вида: едва не исчезнув в Швейцарии полностью, сегодня лесной кот восстанавливает свою популяцию. Охраняемые от вырубки лесные массивы дали животному возможность вернуть свою среду обитания, найти подходящее пространство для охоты и воспроизводства потомства.
Европейский лесной или дикий кот вырастает до 45-80 см. Его рост обычно достигает 35 см, а масса – от 3 до 8 кг. Он ведет одиночный образ жизни на выбранной и помеченной территории. Ученые ведут мониторинг состояния популяций европейского лесного кота, собирают биоматериал и проводят анализы, позволяющие следить за здоровьем животных.
Сейчас в Швейцарии основным ареалом этой кошки являются леса региона Юрского нагорья на северо-западе страны, а оттуда, согласно наблюдениям, она постепенно распространяется в направлении центральной части Швейцарии и предгорий Альп. Правда, специалисты так и не установили, выжило ли в свое время хоть одно животное этого вида в Швейцарии, или же все особи мигрировали из Франции. Известно, что в 60-е и 70-е годы прошлого века было предпринято несколько попыток реинтродукции лесного кота в местную природную среду.
Проблему исчезновения среды обитания в стране удалось решить, но остается еще одна угроза популяции дикого лесного кота: скрещивание с домашними кошками. Pro Natura призывает их владельцев к ответственному отношению: не допускать самостоятельных выгулов и одичания.
Еще один представитель фауны, символизирующий 2020 год в Швейцарии – это форель. Ее кандидатуру внесла местная Ассоциация предприятий рыбного хозяйства, напомнив, что эта рыба постоянно присутствует на столах швейцарцев, однако состояние популяции вызывает тревогу. К сокращению объемов запасов форели ведет множество разных факторов, включая проекты в области мелиорации, загрязнение рек сточными водами, пестицидами и навозом, повышение средней температуры воды в реках Швейцарии, а также угрозы со стороны птиц.
Узнайте, как в стране защищают права животных.