Швейцария выбрала животное года – им стал лесной кот

Сейчас в Швейцарии основным ареалом этой кошки являются леса региона Юрского нагорья на северо-западе страны, а оттуда, согласно наблюдениям, она постепенно распространяется в направлении центральной части Швейцарии и предгорий Альп. Правда, специалисты так и не установили, выжило ли в свое время хоть одно животное этого вида в Швейцарии, или же все особи мигрировали из Франции. Известно, что в 60-е и 70-е годы прошлого века было предпринято несколько попыток реинтродукции лесного кота в местную природную среду.



Проблему исчезновения среды обитания в стране удалось решить, но остается еще одна угроза популяции дикого лесного кота: скрещивание с домашними кошками. Pro Natura призывает их владельцев к ответственному отношению: не допускать самостоятельных выгулов и одичания.